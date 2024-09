Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello c’è stata una lite molto accesa tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. A causare il malcontento dei due protagonisti sono state le nomination. In particolar modo, il primo non ha accolto di buon grado la votazione del coinquilino, reputando il suo comportamento decisamente inappropriato. Lo scontro tra i due è stato pesante, ma dopo la diretta è accaduto un colpo di scena.

Il cambiamento di Luca Calvani dopo la diretta del GF

Luca Calvani ha perso letteralmente le staffe ieri sera contro Lorenzo Spolverato durante la puntata del GF. Anche Alfonso Signorini ha invitato entrambi ad abbassare i toni, cosa che è stata subito accolta con il favore da parte del pubblico e dei concorrenti. Ad ogni modo, malgrado questo, tra i due protagonisti è rimasto un clima piuttosto teso.

Solo dopo che le telecamere della diretta si sono spente c’è stato un cambiamento. Luca, infatti, ha dato luogo ad un inaspettato dietrofront. Nello specifico l’attore, durante una chiacchierata in giardino con alcuni coinquilini, dove era presente anche Lorenzo, ha ammesso sorridendo di aver perso totalmente le staffe durante la puntata. Amanda Lecciso e Michael Castorino sono scoppiati a ridere, rendendo il clima decisamente più conviviale.

Arriva il chiarimento con Lorenzo Spolverato

Successivamente, poi, Luca ha deciso di rivolgersi direttamente a Lorenzo, in maniera seria, ma pacata. Calvani ha ammesso di essersi arrabbiato in quanto credeva di aver instaurato un legame con lui, quindi ha visto il tutto come un “tradimento”. Inoltre, Luca ha anche rivelato di non aver apprezzato la motivazione addotta dal suo coinquilino. A suo avvisto, Lorenzo avrebbe fatto più bella figura a nominarlo a causa della lite avvenuta prima della puntata.

Spolverato ha ascoltato con partecipazione il passo indietro del suo compagno d’avventura e l’ha apprezzato davvero molto. Successivamente, infatti, si è scusato dicendo di essere stato colto un po’ alla sprovvista, in quanto aveva dimenticato degli inquilini immuni. Se se ne fosse ricordato avrebbe fatto sicuramente il nome di Tommaso Franchi. Ad ogni modo, tra i due c’è stato un bel chiarimento che ha ripristinato un clima di serenità all’interno della casa del Grande Fratello.