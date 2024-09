Sembra difficile immaginare che sia trascorsa soltanto una settimana dall’inizio del Grande Fratello 18, considerando i tanti colpi di scena che hanno intrattenuto il pubblico durante la terza puntata. L’appuntamento serale di Canale 5 è iniziato con un grande spazio riservato da Alfonso Signorini ai primi “triangoli amorosi”. Troppo presto per parlare di sentimenti, come lo stesso conduttore ha specificato, eppure i giochi di seduzione sono già piuttosto evidenti.

Protagonisti sono quattro bellissimi concorrenti: Lorenzo, Javier, Helena e Shaila. Tra gelosie e avvicinamenti, i ragazzi sembrano essere interessati l’uno all’altra, ma nessuno ancora riesce a comprendere chi ha preso davvero posto nel suo cuore. La serata però, non è stata dedicata soltanto ai sentimenti. I telespettatori si sono trovati ad assistere ad una prima lite in diretta, ma anche ad un importante nuovo ingresso e alle nuove nomination.

GF 18: sorprese e nuovo ingresso

Poco alla volta i concorrenti Vip e Nip della nuova edizione lasciano scoprire qualcosa in più sulla loro vita privata. É sufficiente un racconto a cuore aperto con i compagni di avventura per essere poi chiamati a parlare in modo più approfondito del tema. É capitato a Luca Calvani, che ha rivissuto con il pubblico e con Alfonso Signorini l’intenso rapporto con la madre scomparsa, scatenando grande commozione tra i presenti.

Un altro spazio altrettanto emozionante ma più divertente è stato quello di Tommaso, che ha parlato dell’affetto speciale che nutre per la nonna. Il suo “pesciolino del martedì” è arrivato dritto nella casa, permettendo così a tutti gli inquilini del GF di gustare la prelibatezza preparata dalla donna. Che cosa penserà la nonnina della sua nuova cotta per Mariavittoria? In qualunque caso, “se la farà andare bene”, ha commentato il ragazzo.

Non è mancato poi un simpatico siparietto che ha coinvolto nuovamente Jessica Morlacchi. Presa sotto esame dai coinquilini per il suo atteggiamento, che talvolta suscita dubbi sulla sua sincerità, la cantante è stata protagonista di una scena alla Beautiful. In un’ambientazione tipica della celebre serie tv, la gieffina ha avuto modo di accogliere l’ultimo concorrente ufficiale che va a chiudere gli ingressi (almeno per il momento) nella casa del GF 18. Si tratta di Clayton Norcross, noto per il ruolo di Thorne, che ha ben presto affascinato per la sua eleganza e simpatia.

GF 18, litigio fuori onda e nomination

É apparso evidente già nelle ultime giornate, che il clima disteso e amichevole che ha caratterizzato la prima settimana in casa sta lasciando pian piano spazio ai malumori. Un momento di forte tensione tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato verificatosi poco prima della puntata di lunedì, ha avuto i suoi strascichi proprio durante la diretta su Canale 5. In particolar modo, sono state le nomination a scatenare un durissimo scontro che perfino i presenti hanno avuto difficoltà a placare.

I gieffini entrati per primi all’interno della casa hanno dovuto scegliere chi tra i veterani mandare al televoto della prossima puntata. A finire in nomination per l’immunità della settimana sono stati Iago Garcia, Yulia Bruschi ed Ilaria Clemente. Ma la nomination di Lorenzo per Luca ha suscitato un grande nervosismo nell’attore, che nel fuori onda ha bruscamente allontanato il ragazzo.

“Non ti posso perdonare quando vuoi tu”, ha detto Calvani, affermando la necessità del suo tempo per calmarsi. Luca, a quanto pare, avrebbe tranquillizzato prima della puntata il ragazzo sull’eventualità di poterlo nominare, ricevendo la conferma che non sarebbe accaduto. Il cambio di programma in diretta dunque, è stato per lui un colpo basso che lo ha portato a ritenere manipolatorio il comportamento di Lorenzo. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di giovedì, non resta che vedere la replica del GF 18 per non perdere i momenti salienti della serata.