É trascorsa appena una settimana dall’inizio del Grande Fratello 18, ma gli animi iniziano già a scaldarsi. All’interno della casa i primi giorni sono passati in piena armonia, come è apparso dai confronti distesi e cordiali che i coinquilini hanno avuto. Il tempo scorre però, e la vita nel reality show diventa sempre più dura per i concorrenti, che cominciano a fare i conti con gli effetti della convivenza forzata.

Nessuno, almeno fino ad ora, aveva mostrato dei veri segni di insofferenza, ma nelle ultime ore un episodio è stato in grado di suscitare una reazione piuttosto brusca. Complice la tensione che precede la puntata, un gieffino si è lasciato andare ad uno sfogo durissimo che ha spiazzato i presenti.

Luca Calvani rimprovera Lorenzo Spolverato: scoppia la polemica

Durante le ore che precedono la puntata in prima serata su Canale 5, i concorrenti del GF vengono generalmente chiusi all’interno di una camera per lasciar modo alla produzione di mettere in atto i dovuti preparativi. Un momento che per molti diventa noioso, ma che per altri viene utilizzato per dedicarsi al trucco o ai capelli. In vista della lunga diretta condotta da Alfonso Signorini, alcuni dei gieffini ne approfittano per caricare le energie facendo un pisolino.

Questo perlomeno, era l’obiettivo di Luca Calvani, che tentava di riposarsi ma è stato fortemente infastidito da uno dei compagni di avventura. Lorenzo Spolverato era intento a chiacchierare, ma la sua voce evidentemente troppo alta ha scatenato una grande polemica in casa. “Anche se sono sveglio non devo subire i tuoi strilli”, ha sbottato l’attore di Prato, che ha spiegato al milanese di ritenere il suo comportamento una mancanza di rispetto. Ma lo sfogo non è finito così, perché a quanto pare, Calvani avrebbe trovato una motivazione plausibile per dargli la sua nomination.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Molto sorpreso dalla dichiarazione, Lorenzo ha ribattuto invitando il gieffino a nominarlo, se questa per lui può essere una valida ragione. Spolverato è rimasto chiaramente amareggiato dal modo in cui Luca si è rivolto a lui ed ha provato poi a confrontarsi sul tema con Amanda e Jessica. Le coinquiline hanno cercato di far ragionare il 27enne, suggerendogli di andare incontro ai bisogni dell’attore.

Impossibile non notare dunque, che il clima sereno e solidale che si respirava nella prima settimana sta pian piano abbandonando la casa del Grande Fratello 18, dove i veri scontri iniziano a farsi sentire. I concorrenti troveranno ora motivazioni sempre più reali per le loro nomination. Che sia nata una reale rivalità tra Lorenzo e Luca? Soltanto il tempo potrà dare la risposta.