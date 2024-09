Questa sera, giovedì 19 settembre, andrà in onda la seconda puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini torna già con il doppio appuntamento settimanale che, molto probabilmente, durerà per tutta questa edizione, salvo variazioni dovute ad esigenze di palinsesto. Nella messa in onda di questa sera saranno tanti gli argomenti che saranno trattati, anche perché pian piano stanno nascendo già le prime dinamiche. Tra prime discussioni, fraintendimenti e primi flirt, ce ne saranno da vedere delle belle. Inoltre, ci saranno anche le prime nomination e nuovi ingressi.

Nuovi ingressi nella casa del GF: di chi si tratta

Le anticipazioni della puntata del 19 settembre del Grande Fratello rivelano che saranno tanti gli argomenti da affrontare. In particolare, ci saranno dei nuovi ingressi. Attualmente sono entrati in casa solo una porzione di quello che sarà il cast completo del reality show. Questa sera, dunque, ci saranno dei nuovi ingressi. Tra i più attesi ci sono, sicuramente, quelli di Helena Prestes, ex protagonista dell’Isola dei Famosi, ma non solo. Dovrà entrare nella casa anche Clayton Norcross, volto storico di Beautiful che interpretava il personaggio di Thorne Forrester, Iago Garcia e, infine, è atteso l’arrivo di Amanda Lecciso, sorella di Loredana. Quest’ultima è stata annoverata all’ultimo nel cast di concorrenti del GF a seguito della squalifica di Lino Giuliano.

Spoiler seconda puntata GF 19 settembre: prime nomination e accordi

Oltre che i nuovi ingressi, nella seconda puntata del Grande Fratello ci saranno anche le prime nomination ufficiali. In casa pare si sia già venuto a creare un quadro approssimativo delle alleanze. Su di una cosa quasi tutti sembrano essere d’accordo, ovvero, sul nominare Tommaso Franchi, il quale si è isolato parecchio rispetto agli altri coinquilini. Pare, infatti, che lui sarà tra i primi nominati di questa sera, a meno che non venga salvato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Jessica Morlacchi è già la favorita?

Ovviamente, poi, non mancheranno certamente i siparietti di Jessica Morlacchi, che hanno intrattenuto buona parte della prima puntata del GF. La donna ha palesato la sua volontà di trovare l’amore, cosa che potrebbe avere a che fare con il coinquilino Javier Martinez, verso cui la donna ha mostrato un certo interesse. Anche se siamo solo all’inizio, si può già dire che l’ex cantante dei Gazzosa sia tra le preferite del pubblico da casa. Riuscirà a mantenere questo primato anche nel corso delle varie puntate? Staremo a vedere.