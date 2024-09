Dopo la notizia della squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello, il ragazzo si era trincerato dietro un rigido silenzio. A distanza di qualche giorno dall’accaduto, però, il protagonista ha deciso di tornare nuovamente attivo sui social, dove ha pubblicato un commento molto toccante e intenso. Ecco cosa ha detto.

Cosa ha detto Lino Giuliano dopo la squalifica dal GF: momenti molto bui

Lino Giuliano è tornato sui social dopo la squalifica dalla casa del Grande Fratello. Il giovane ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha svelato come si sente nel profondo a seguito di quanto accaduto. L’ex di Alessia Pascarella ha ammesso di aver passato due giorni infernali, che non augurerebbe di vivere neppure al suo peggior nemico. Ancora adesso non sta bene, almeno dal punto di vista emotivo. Malgrado questo, però, ha deciso di tornare sui social per i suoi fan.

Nel corso del suo sfogo, Lino ha svelato di non avere intenzione di abbandonare la sua community, specie dopo tutto l’affetto che ha ricevuto e i messaggi di conforto e comprensione che in tanti pare gli abbiano mandato. Per tale ragione, il giovane ha deciso di riprendere in mano la sua vita, che è andata in frantumi a causa di tutto quello che è accaduto, specie perché Lino aveva puntato tutto sul GF.

Lino pronto a ricominciare, ecco grazie a chi

Lino Giuliano ci ha tenuto a scusarsi nuovamente per il suo comportamento, tuttavia, è felice di apprendere che, in realtà, tante persone hanno compreso la sua buona fede ed hanno capito che, dietro quel commento contro Enzo Bambolina non ci sia mai stato nessun segno di omofobia. Questa consapevolezza, dunque, gli dà forza e coraggio per rialzarsi e riprendere in mano la sua vita poco alla volta.

Il giovane, inoltre, ha aperto anche una box di domande su Instagram dove i suoi fan potranno chiedergli tutto quello che vogliono. Sicuramente la maggior parte dei quesiti saranno rivolti proprio a quanto accaduto al Grande Fratello. Non resta che attendere per vedere cosa rivelerà Lino a riguardo.