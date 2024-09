A distanza di pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello stanno già nascendo le prime antipatie, simpatie e coalizioni. Un inquilino, infatti, è già stato preso di mira dagli altri concorrenti. Sul web si ha come la sensazione che alcuni protagonisti si stiano accordando su chi nominare nel corso della puntata del GF che andrà in onda questa sera, giovedì 19 settembre.

Tommaso Franchi criticato dai concorrenti del Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello c’è un concorrente che sta generando un po’ di discordia, ovvero, Tommaso Franchi. Quest’ultimo ha suscitato subito clamore sin dal suo ingresso in casa in quanto si è detto totalmente estraneo al mondo dei reality show, in particolar modo a quello del GF. Il giovane, infatti, ha asserito di non aver mai visto nessuna puntata del programma, cosa che ha lasciato tutti senza parole.

Inoltre, sin dal primo momento, Tommaso si è mostrato come un ragazzo molto inquadrato e schematico, cosa che poco si sposa con alcune dinamiche di gioco. Il tutto è stato notato dai suoi compagni d’avventura che, infatti, in queste ore lo hanno un po’ preso di mira. A parlar male di sui sono stati soprattutto Lorenzo Spolverato e Ilaria Clemente.

Tommaso primo nominato al GF? Lorenzo e Ilaria lo accusano

Lorenzo ha criticato l’estrema rigidità di Tommaso. Il giovane ha spiegato di volersi vivere questa esperienza con leggerezza e spensieratezza, mostrandosi per ciò che è. A suo avviso, in un contesto del genere è necessario lasciarsi andare, cosa che non sembra fare Tommaso. A suo avviso, infatti, il coinquilino è troppo schematico. A tal proposito ha riportato alcune dichiarazioni da lui fatte alquanto bizzarre. Franchi pare abbia detto più volte ai suoi inquilini di avere degli schemi ben precisi durante la giornata, come ad esempio quello di restare in silenzio quando mangia, oppure non parlare con nessuno al mattino, seguire un’alimentazione rigida e un allenamento serrato. Insomma, tutte caratteristiche che poco si sposano con la convivenza tra individui estranei tra loro.

Ilaria si è trovata assolutamente d’accordo con lui. Secondo il suo punto di vista, la cosa da privilegiare al GF è quella di focalizzarsi sui rapporti con gli altri, mentre Tommaso è spesso freddo e tende a isolarsi. Pare, dunque, che il suo comportamento non stia affatto piacendo ai compagni d’avventura, ragion per cui Franchi è molto probabile che sarà il primo nominato della puntata di questa sera del reality show.