Si sono ufficialmente accesi i riflettori sulla nuova casa del Grande Fratello, che ha aperto la sua famosa porta rossa lunedì 16 settembre in un’attesissima prima puntata. Un’aria di novità che si è respirata fin dalle battute iniziali del reality show, che ha visto il mattatore Alfonso Signorini impegnato nella presentazione della nuova postazione per il pubblico all’esterno e dello studio poco distante. Per la prima volta nella storia del programma infatti, la sede del “Villaggio GF” si è spostata direttamente nel Parco di Veio a Roma Nord.

Ad accogliere il presentatore ci ha pensato una brillante Cesara Buonamici, che ha poi scherzato sull’arrivo della sua compagna di avventura. Tra fragorosi applausi, ha fatto il suo arrivo in scena Beatrice Luzzi, pronta a riservare commenti taglienti e curiosità in veste di opinionista. Ma la puntata è entrata ben presto nel vivo con un importante annuncio che riguarda uno dei concorrenti e l’arrivo dei nuovi gieffini VIP e NIP. Scopriamo cosa è accaduto nella prima puntata della diciottesima edizione.

GF 18, l’annuncio ufficiale: concorrente squalificato

Si vociferava da giorni sulla possibilità che uno dei concorrenti più attesi della nuova stagione potesse essere squalificato ancor prima di varcare la porta rossa. Un sospetto che effettivamente, si è tradotto in realtà. É finito al centro delle polemiche Lino Giuliano, ex partecipante di Temptation Island, protagonista di uno scivolone di cattivo gusto sui social.

Nessuna pietà in merito al commento omofobo pubblicato dal suo profilo ufficiale. “Lino ha subito ritrattato e si è scusato”, ha precisato Signorini nella sua spiegazione. Un gesto che non è bastato però, per guadagnarsi un perdono da parte del conduttore e della produzione.

Il napoletano avrebbe sicuramente portato una ventata di scompiglio nella casa, dove si sarebbe riaperta la vicenda amorosa che lo ha coinvolto insieme alla sua ex fidanzata Alessia e alla single Maika. A quanto pare tuttavia, il possibile concorrente si è giocato l’opportunità con le sue stesse mani.

GF 18, l’ingresso dei concorrenti nella casa

Non c’è Grande Fratello senza concorrenti. Ecco allora che le luci della nuova lussuosa e coloratissima residenza si sono accese grazie all’arrivo dei gieffini che, uno dopo l’altro, vi hanno fatto accesso. A guidare il pubblico in questa avventura ci hanno pensato le vulcaniche ex di Non è la Rai, Pamela, Eleonora ed Ilaria, in gara come un solo concorrente.

Con il loro incontenibile entusiasmo, hanno accolto via via i nuovi arrivati, tra cui giovanissimi con nessuna esperienza televisiva alle spalle e star di calibro internazionale. Tommaso, Giglio, Ilaria e Lorenzo e Javier, carichi di volontà e buoni propositi. La splendida e flessibile Shaila Gatta, velina con più puntate nella storia di Striscia la Notizia. Enzo Paolo Turchi, Clarissa Burt e Luca Calvani, pronti a mettersi in gioco portando l’esperienza di una carriera stellare tutta da raccontare.

Infine un grande spazio è già stato riservato alla travolgente simpatia di Jessica Morlacchi. La cantante romana, in veste di moderna Bridget Jones, è stata invitata a valutare gli ingressi degli uomini per scegliere un potenziale partner. Ma non è ancora finita qui, perché come annunciato da Alfonso Signorini, ancora nuovi gieffini si uniranno al cast di quest’anno nella puntata di giovedì 19 settembre.

GF 18, le prime nomination ed eliminato

Per i concorrenti è arrivato a fine serata il momento di mettersi alla prova con le prime nomination. Troppo presto sicuramente per scegliere chi eliminare dalla casa, eppure è proprio questo che è stato chiesto dopo pochi minuti dall’ingresso alle donne della casa. Una decisione che si è rivelata piuttosto sorprendente, considerando che Javier è stato il più nominato, scelto da Jessica, Yulia, Clarissa e Non è la Rai.

Il ragazzo ha vissuto dunque, i primi attimi di tensione. Come da molti immaginato però, si trattava di un semplice scherzo. Il concorrente ha dovuto effettivamente trascorrere la notte al di fuori della casa, ma semplicemente dormendo in una tenda nel giardino. Sottoposto alla scelta di un compagno d’avventura, ha optato per Tommaso, evitando così alle donne di prendere freddo. Per chi si fosse perso la prima puntata del GF, ecco come rivedere la replica, in attesa del prossimo appuntamento.