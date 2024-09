Tra i concorrenti del Grande Fratello che stanno facendo parlare maggiormente di sé in questi primi giorni all’interno della casa c’è, sicuramente. Lorenzo Spolverato. Il ragazzo ha avuto delle incomprensioni con Shaila Gatta che, tuttavia, sono state prontamente risolte. In merito al rapporto con gli altri coinquilini, invece, Lorenzo sembra essersi trovato subito a suo agio, sta di fatto che è arrivato a fare una confessione decisamente intima.

La confessione osé di Lorenzo Spolverato al GF

I concorrenti del GF si stanno pian piano conoscendo. Alcuni di loro hanno bisogno di un po’ di tempo per carburare e per aprirsi, mentre altri sembrano essere decisamente già pronti a mettersi in gioco in totale libertà. Tra questi ultimi c’è Lorenzo Spolverato. Nel corso di una chiacchierata a tavola con alcuni suoi compagni d’avventura, il giovane ha fatto una confessione privata inerenti le sue parti intime.

In particolar modo, Lorenzo ha dichiarato apertamente di non indossare le mutande. Il giovane ha spiegato di non essere proprio avvezzo ad acquistare questo genere di indumenti in quanto non li mette, è proprio contro gli slip in quanto li ritiene particolarmente opprimenti. I suoi compagni d’avventura sono rimasti spiazzati, ed hanno chiesto qualche spiegazione a riguardo. Ebbene, Lorenzo ha replicato dicendo di voler tenere “libere” le sue parti intime.

La provocazione verso Shaila Gatta

La schiettezza e la sfacciataggine con cui Lorenzo ha fatto questa confessione ha lasciato senza parole gli altri commensali, ma soprattutto il pubblico da casa, che ha già capito che questo concorrente potrebbe regalare tante soddisfazioni in termini di trash. Ad ogni modo,

Lorenzo sembra essere un uomo davvero molto libero da tabù e pregiudizi in merito all’intimità. Dopo aver fatto questa confessione, infatti, il concorrente ha compiuto anche un gesto piuttosto esplicito e provocatorio. Nel corso di un allenamento con Shaila Gatta, con cui ha legato particolarmente in questi primi giorni, Spolverato non ha esitato a mettere le mani proprio nelle parti intime per aggiustare i gioielli di famiglia. Il gesto non è passato inosservato all’ex velina che, di fatti, subito gliel’ha fatto notare. Insomma, sembra proprio che ne vedremo delle belle.

