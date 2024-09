Il Grande Fratello è cominciato solamente da poche ore, eppure sembra sia già nata una bella affinità tra due protagonisti di questa edizione del reality show I protagonisti di questo possibile flirt sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due, infatti, si sono molto avvicinati, e non hanno esitato a palesare il reciproco interesse che sembra essere nato. Siamo dinanzi il primo flirt dell’edizione?

Grande intesa tra Shaila e Lorenzo: ecco cosa hanno rivelato al GF

Tra Shaila e Lorenzo è nata una bella intesa in queste ore. Sin dal primo momento in cui i due ragazzi si sono trovati all’interno della casa hanno sentito un’attrazione l’uno verso l’altra. Dopo un rilassante bagno in piscina, i ragazzi si sono concessi una calda sauna. Il clima accogliente e conviviale ha favorito l’interazione tra di due che, infatti, si sono molto aperti.

Il primo ad esternare il suo interesse è stato Lorenzo. Il ragazzo ha ammesso di aver sentito una forte affinità nei riguardi di Shaila. Nello specifico, le ha detto di trovarla una ragazza speciale, forte e determinata, tutte qualità che apprezza. Ma la cosa che maggiormente l’ha colpito di Shaila e la sua capacità di stare al gioco. La sua allegria è travolgente e questa caratteristica è stata interpretata dal ragazzo come un’apertura nei suoi confronti.

I pensieri di Lorenzo sono stati condivisi anche dalla ragazza, la quale ha ammesso di provare le stesse cose per lui. Sin dall’inizio si è sentita affine a lui, tuttavia, ha deciso di viversi questa esperienza senza farsi troppe domande, ma vivendo alla giornata.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Lo sfogo di Shaila Gatta e le parole del coinquilino

Ad ogni modo, Shaila ha avuto anche un piccolo sfogo. La ragazza ha detto di temere di non sapere quanto sia in grado di aprirsi nel corso di questa esperienza. Lui ha provato a rassicurarla, ma alla giovane sono rimasti dei forti dubbi. Successivamente, poi, la Gatta ha avuto un crollo emotivo durante il quale è scoppiata in lacrime.

Lorenzo le ha detto di essere fiera di se stessa, in quanto ha dimostrato con il tempo di essere una ragazza molto coraggiosa, disposta a tutto pur di realizzare i suoi sogni, elemento su cui è trapelata anche una segnalazione. Ad ogni modo, questa intesa tra Lorenzo e Shaila sarà davvero il preludio alla nascita di una storia d’amore, o comunque un flirt? Vedremo.