Al Grande Fratello i concorrenti stanno cominciando a farsi conoscere e, di conseguenza, stanno nascendo le prime simpatie, ma anche le prime incomprensioni. Sin dalle prime ore si è venuta a creare una certa intesa tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La loro vicinanza, però, ha scatenato anche le prime incomprensioni. Ecco cosa è successo.

Prime incomprensioni tra Lorenzo e Shaila: lei si sfoga con Jessica

Shaila e Lorenzo hanno subito dimostrato di essere molto complici. I due si sono lasciati andare a delle confessioni molto interessanti durante una chiacchierata in sauna in disparte rispetto agli altri concorrenti. In queste ore, però, alcune affermazioni della Gatta hanno fatto rimanere un po’ male Spolverato. L’ex velina si è resa conto della cosa, sta di fatto che si è sfogata con Jessica Morlacci.

A tal proposito, la giovane ha ammesso di aver notato che Lorenzo si sia un po’ risentito dopo alcuni apprezzamenti che lei ha fatto sul fisico e sulla sportività di Tommaso. Jessica ha ascoltato la coinquilina e poi le ha consigliato di non dare troppo peso alla cosa e di soprassedere. In ogni caso, la cosa migliore è sempre quella di parlarne serenamente con il diretto interessato, evitando così la nascita di ulteriori incomprensioni.

Il confronto tra la Gatta e Spolverato al GF

Poco dopo, infatti, Lorenzo si è recato in giardino e Shaila ne ha approfittato di un momento di privacy per avere un confronto con lui. La giovane ha esposto la faccenda e Lorenzo ha confermato di essere rimasto un po’ male per le sue dichiarazioni su Tommaso, in quanto si è sentito un po’ inferiore a lui. Il ragazzo tiene molto al giudizio della coinquilina, per questo ci è rimasto male nel sentirle pronunciare quelle parole.

Shaila si è scusata, dicendo che non fosse sua intenzione sminuirlo, anche lui infatti ha un bel fisico. In ogni caso, la ragazza ha invitato il coinquilino ad essere più chiaro nei suoi riguardi. Se rimane male di qualcosa, infatti, è bene che glielo dica sin dal primo momento, onde evitare la formazione di spiacevoli disguidi privi di senso. La Gatta, poi, ha rivelato di avere delle cose in comune con Lorenzo, in quanto anche lei è piuttosto permalosa. Il confronto tra i due, dunque, si è concluso con un caloroso abbraccio e una risata e il clima è tornato ad essere sereno e disteso.