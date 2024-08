La versione autunnale di Temptation Island 2024 ha una data ufficiale di inizio. Il reality show di grande successo, condotto da Filippo Bisciglia, è pronto a sfidare nuovamente l’amore di diverse coppie. Tra i protagonisti, sono state presentate finora quattro coppie pronte a mettersi in gioco davanti agli occhi del pubblico televisivo. Tuttavia, la lista completa dei partecipanti e dei tentatori o tentatrici che metteranno alla prova le relazioni non è stata ancora rivelata.

Quando inizia Temptation Island 2024 autunno

È stata annunciata la data ufficiale dell’inizio della versione autunnale di Temptation Island 2024. Filippo Bisciglia ritorna con nuove coppie pronte a mettersi in gioco, intorno alla metà del settembre. Dopo il successo di ascolti dei mesi estivi, il format si prepara a tornare in scena con una nuova serie di storie d’amore. Sul canale Witty Tv, stanno attualmente facendo la loro comparsa i video di presentazione dei fidanzati e delle fidanzate che dovranno vivere separati in due diversi villaggi, attendendo il momento del falò confronto.

L’inizio del programma è programmato per martedì 10 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Filippo Bisciglia sarà, come sempre, la guida nel complicato viaggio dei sentimenti vissuti dai partecipanti.

La conferma ufficiale della data d’inizio è stata data dalla programmazione stessa tramite le pagine social e da un video promo pubblicato il 30 agosto, durante la presentazione della quarta coppia.

📢 Save the date: Martedì 10 settembre, in prima serata su Canale 5, non perdete l’appuntamento con un nuovo viaggio nei sentimenti… #TemptationIsland ci aspetta 🔥 pic.twitter.com/Vs4MppicrF — Temptation Island (@TemptationITA) August 30, 2024

Non si ha ancora notizia del numero esatto delle coppie che parteciperanno all’edizione autunnale di Temptation Island, né dell’identità dei tentatori e delle tentatrici.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Coppie partecipanti a Temptation Island 2024 autunno

Finora sono state presentate ufficialmente quattro coppie. La prima è costituita da Diandra e Valerio, insieme da 7 anni. La ragazza ha scritto al programma a causa delle sue resistenze a trasferirsi a Brindisi, lungi dal suo amato Roma. La seconda coppia è rappresentata da Titty e Antonio, fidanzati da tre anni. Titty è diffidente nei confronti del suo fidanzato, accusato di essere eccessivamente geloso e possessivo.

Un motivo analogo ha portato Giulia a iscriversi a Temptation Island. La ragazza, insieme a Mirco da 9 anni, non si sente apprezzata come vorrebbe. Loro sono la terza coppia. L’ultima coppia rivelata è composta da Anna e Alfred. La ragazza ha infatti confessato di aver scoperto un tradimento, ma di non riuscire a troncare la relazione.