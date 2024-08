Anche la terza coppia della prossima edizione di Temptation Island è stata presentata. Loro sono Mirco e Giulia, e a rivolgersi alla trasmissione è stata la ragazza, la quale ha ammesso che, nell’ultimo periodo, la loro relazione sta subendo una battuta d’arresto. A seguito di alcune discussioni, infatti, il suo ragazzo l’ha addirittura cacciata via di casa. Ecco cosa hanno rivelato.

Chi sono Mirco e Giulia e perché hanno scelto di partecipare a Temptation Island

Il cast della prossima edizione di Temptation Island sta gradualmente formandosi. In queste ore, sulle pagine social e sul sito del reality show sono stati presentati altri due protagonisti, che hanno deciso di mettersi in gioco in questa avventura. Loro si chiamano Mirco e Giulia, stanno insieme da nove anni e convivono da tre. A scrivere al programma è stata la ragazza, la quale ha ammesso che, ultimamente, le cose tra di loro non vanno bene.

La giovane ha precisato che, dopo sei anni di storia, hanno scelto di andare a convivere, nello specifico è stata lei a trasferirsi a casa di lui. Dopo un inizio scoppiettante, però, le cose tra i due hanno cominciato a degenerare. Molto spesso hanno avuto delle discussioni particolarmente accese, che hanno spinto il ragazzo a cacciare di casa la sua fidanzata.

Coppia già scoppiata? Le ipotesi del web

Nel corso del racconto della loro storia, Giulia ha ammesso di essere rimasta spesso molto male a causa dei comportamenti del suo fidanzato, pertanto, adesso è giunto il momento di capire se, effettivamente, sia giunto per loro il tempo di lasciarsi, oppure di risanare tutte le falle presenti nel loro rapporto e andare avanti più forti di prima. Della stessa idea è anche Mirco, il quale ha svelato di riconoscere i suoi errori e i suoi modi di fare talvolta impropri. Proprio per tale ragione, ha ammesso anche lui di aver capito che sia giunto il momento di tirare le somme e prendere una decisione definitiva.

Nel frattempo, sono tanti i commenti degli utenti del web che stanno esprimendo la loro opinione in merito alla coppia. In tanti ritengono che i due protagonisti scoppieranno molto presto. Anzi, c’è addirittura chi azzarda che il loro sarà certamente il primo falò di confronto richiesto. Sarà davvero così? Vedremo.