La presentazione delle coppie di Temptation Island è tra i momenti più attesi da parte degli utenti del web. In queste ore, infatti, è stata mostrata anche la qua coppia, formata da Anna e Alfred. Subito dopo la loro presentazione, però, sul web si è scatenato il caos. Vediamo per quale motivo.

La presentazione di Anna e Alfred di Temptation Island

Anna e Alfred sono una nuova coppia di Temptation Island. Loro hanno scelto di partecipare al programma principalmente per volere di lei, la quale ha iniziato a non fidarsi più del suo fidanzato a causa di alcune scoperte fatte. In particolar modo, la giovane ha ammesso di aver scoperto delle chat sul telefono del suo fidanzato contenenti anche un tradimento.

Alfred, dal canto suo, non si è nascosto dietro un dito, ma anzi ha confessato tutto alla sua compagna. Quest’ultima, malgrado la notizia, ha deciso di perdonarlo e di non lasciarlo. Nella clip in questione, poi, il ragazzo ha pronunciato una frase che ha generato una certa indignazione sul web. Nello specifico, il protagonista ha detto che il loro rapporto si stia logorando in quanto lei non si fida più di lui.

Bufera contro Alfred: cosa è successo

Ebbene. dinanzi le parole di Alfred, il web è esploso. Tantissimi sono stati i commenti di persone che hanno reputato assolutamente fuori luogo le uscite del giovane. Anna, infatti, ha tutte le buone ragioni per non fidarsi più di lui, anche perché Alfred l’ha tradita in maniera alquanto palese.

Proprio per tale ragione, il ragazzo è stato accusato di essere un bugiardo traditore, che dovrebbe essere solamente lasciato. Altri utenti, invece, si sono scagliati contro entrambi accusandoli di essere una coppia fake. A molti, in effetti, risulta assurdo che una ragazza possa perdonare in maniera così serena un tradimento scoperto e confessato. Infine, c’è chi ha paventato quello che sarà, molto probabilmente, il destino dei due, ovvero, lasciarsi inesorabilmente. Andrà davvero così?