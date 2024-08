In queste ore è stata presentata anche la seconda coppia della prossima edizione di Temptation Island. Loro si chiamato Titty e Antonio e vengono da Napoli. Il loro video di presentazione ha generato molto clamore, specie per una litigata in diretta, ma non è tutto. In queste ore, infatti, stanno trapelando anche delle segnalazioni sulla prima coppia del programma, presentata qualche giorno fa.

Ecco chi sono Titty e Antonio, seconda coppia di Temptation Island

La seconda edizione di quest’anno di Temptation Island si preannuncia essere piuttosto scoppiettante, ma sarà all’altezza delle aspettative dei telespettatori considerando il grande successo dell’edizione di luglio? Sulla base delle prime due coppie presentate, i presupposti ci sono tutti. In queste ore, infatti, lo staff del reality show ha mostrato al pubblico la seconda coppia, formata da Antonio e Titty. A rivolgersi alla trasmissione è stato lui, in quanto si sente oppresso dalla gelosia di lei.

La donna, dal canto suo, ha specificato di non avere una gelosia immotivata, in quanto è il suo compagno che spesso le dà modo. A tal riguardo, la protagonista ha rivelato che, un po’ di tempo fa, mentre credeva che il compagno stesse a casa a riposare, in realtà si trovava in un bar con un’altra donna, definita da lui come sua moglie. Inoltre, Antonio ha fatto la proposta di matrimonio alla sua metà. Lei è rimasta felicissima, sta di fatto che ha messo la foto come sfondo del telefono. Lui, invece, preferisce tenere una foto di Diego Armando Maradona, il suo idolo. Questo ha scatenato una discussione in diretta durante il video di presentazione, che ha entusiasmato il pubblico da casa.

Segnalazioni su una coppia: cosa è emerso

Come se non bastasse, poi, in queste ore è trapelata anche una segnalazione sulla prima coppia, ovvero, Diandra e Valerio. Una prima segnalazione riguarda il ragazzo. Un utente ha scritto a Deianira Marzano dichiarando di conoscere il giovane molto bene, in quanto è un suo ex. Per tale motivo, ha ammesso di sapere che, in realtà, lui sia solito tradito tutte le sue fidanzate.

Successivamente, poi, anche Amedeo Venza ha ricevuto nuove segnalazioni sulla coppia. In tanti non capiscono per quale ragione i due si siano iscritti al programma, dato che tra di loro non sembra esserci alcun problema. Diversi utenti, infatti, hanno dichiarato di essersi recati spesso nel locale che entrambi gestiscono a Roma e di averli sempre visti super innamorati e appassionati. Questo, dunque, spinge a credere sempre più persone che, in realtà, la partecipazione di Diandra e Valerio a Temptation Island sia semplicemente scaturita dalla voglia di avere un po’ di visibilità e di farsi pubblicità.