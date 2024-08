Il cast della nuova edizione di Temptation Island comincia a formarsi. Le registrazioni sono appena cominciate e, contestualmente. sui profili social e sul sito del programma è apparso il video di presentazione della prima coppia dell’edizione. Loro si chiamano Diandra e Valerio e, stando a quanto emerso, pare che il pubblico abbia già molto da ridire sul loro conto.

La prima coppia di Temptation Island: sembra la storia di Checco Zalone

La seconda edizione dell’anno di Temptation Island sarà all’altezza della precedente? Questa è un po’ la domanda che in tanti si stanno ponendo. In queste ore è stata presentata la prima coppia, e sul web gli utenti hanno già iniziato a sollevare delle polemiche. Diandra e Valerio stanno insieme da sette anni e mezzo. I due hanno scelto di partecipare al reality show in quanto la loro storia deve subire delle modifiche. Lui vorrebbe trasferirsi a Brescia, dove ha tutta la sua famiglia, mentre lei vuole rimanere a Roma, in quanto ha lì il suo lavoro e tutte le sue amicizie d’élite.

Ebbene sì, i due protagonisti pare abbiano un tenore di vita piuttosto agiato, anche perché entrambi hanno lavori di pregio. Lei è una veterinaria e un’imprenditrice, mentre lui ha un posto statale. Questa confessione ha subito spinto tante perone a fare dell’ironia sulla faccenda paragonando Valerio a Checco Zalone che, nel film Quo Vado, elogia il cosiddetto “posto fisso”.

Gli utenti del web contro Dianfra e Valerio: i coppia finta e confronti con la passata edizione

Ad ogni modo, stando a quanto emerso dal video di presentazione, nessuno dei due è disposto a cedere mollando il proprio lavoro e le proprie abitudini. Questo, dunque, ha spinto molti utenti del web a fare dell’ironia sul loro conto. Per molti, infatti, la partecipazione di Diandra e Valerio è assolutamente inutile. I due, infatti, non hanno problemi di coppia, ma devono solo capire come trovare un punto d’incontro a causa dei loro lavori. Per tale motivo, non si capisce come questa tipologia di programma possa essere d’aiuto.

Altri, invece, ci sono andati giù in maniera molto più pesante accusando i due di essere una coppia falsa, solo alla ricerca di un po’ di visibilità. Come se non bastasse, poi, i loro modi di fare non sembrano stare molto a genio ai telespettatori di Temptation Island, i quali hanno evidenziato la loro antipatia e supponenza. Tanti hanno anche manifestato di sentire la mancanza degli ex protagonisti dell’edizione, come ad esempio Lino Giuliano e Alessia Pascarella, pertanto, i nuovi concorrenti appassioneranno come i precedenti?