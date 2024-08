L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è stata, come sempre, piena di avvenimenti degni di nota. Tra scontri, litigi, segnalazioni e discussioni particolarmente accese, sono nate anche diverse coppie, sia la Trono Classico sia a quello Over. Di tutte quelle che si sono formate, però, solo alcune sono resistiti e stanno continuando le loro relazioni anche al di fuori del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta.

La prima tra le coppie del Trono Classico di Uomini e Donne che è durata: Brando e Raffaella

La fine di agosto sta per arrivare, e con essa riprenderanno anche le tanto attese registrazioni di Uomini e Donne. I telespettatori hanno, come sempre, tante aspettative sulla prossima stagione, in quanto la conduttrice è sempre in grado di dare luogo a dinamiche degne di nota e di interesse. Nel cast torneranno tanti personaggi della scorsa edizione, mentre altri volti potrebbero farlo solo in qualità di ospiti, dato che hanno trovato l’amore.

Tra le coppie nate a Uomini e Donne quest’anno che stanno ancora insieme ce ne sono almeno tre appartenenti al Trono Classico. La prima è quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. I due sono ancora fidanzati e, attraverso i social, non esitano a mostrare alcuni stralci delle loro giornate trascorse insieme. Per quest’estate i due si sono concessi una vacanza a Sharm El Sheikh e un’altra in Portogallo.

In diverse occasioni, i due si sono fatti delle dediche romantiche mediante i social dicendosi profondamente innamorati l’uno dell’altra. Pare, addirittura, che i due stiano ponderando di andare a vivere insieme per accorciare finalmente la distanza che li separa e che spesso li costringe a trascorrere le giornate separati.

Come va tra Daniele Paudice e Gaia Gigli

La seconda coppia che ha resistito anche una volta che i riflettori si sono spenti è quella formata da Daniele Paudice e Gaia Gigli. Loro due hanno già deciso di andare a convivere, sta di fatto che di recente hanno mostrato dei video direttamente dalla loro casetta nuova, che stanno ristrutturando. Anche loro si sono concessi dei giorni di vacanza lontano da tutto e tutti e come meta hanno scelto la Grecia.

A rendere il loro rapporto ancora più solido è anche il fatto che Daniele sembra andare molto d’accordo con Diego, il figlio avuto da Gaia in una precedente relazione. In alcune occasioni, infatti, la Gigli ha svelato di essere particolarmente felice di tutto questo, in quanto la serenità del suo bambino è, chiaramente, la cosa più importante per lei.

La storia di Cristian e Valentina

La terza coppia, poi, è quella formata da Cristian Forti e Valentina Pesaresi. Sul loro conto erano trapelate delle voci di un’ipotetica crisi in questi giorni. A scatenare questi gossip sono stati loro stessi, che per un periodo hanno smesso di mostrarsi insieme e di fare riferimenti l’uno all’altra. Ebbene, di recente i due hanno rotto il silenzio ed hanno raccontato di stare ancora insieme.

Tra loro c’è un rapporto molto libero, cosa per entrambi estremamente fondamentale. A tal riguardo, hanno trascorso dapprima delle vacanze separate, insieme ai loro rispettivi amici e, successivamente, si sono ritrovati per trascorrere qualche giorno in reciproca compagnia. I due stanno mostrando contenuti in cui appaiono in spiaggia e intenti a rilassarsi e godersi questa fuga romantica.

Le coppie del Trono Over che stanno durando dopo UeD

Passando al Trono Over di Uomini e Donne, tra le principali coppie nate quest’anno a Uomini e Donne a durare è quella formata da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Contro ogni aspettativa e critica, infatti, i due stanno ancora insieme e sono più felici che mai. A suggellare il loro legame è anche lo splendido rapporto che c’è tra il figlio di Roberta e Alessandro. I due si trovano attualmente in Sardegna, dove stanno trascorrendo una piacevole vacanza insieme.

Infine, tra le coppie che stanno durando, contro ogni aspettativa, c’è quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. A loro non aveva creduto nessuno a Uomini e Donne, anzi, in tanti credevano che stessero prendendo in giro tutti. Contrariamente a quanto immaginato, però, anche loro stanno ancora insieme e sono soliti mostrarsi sui social felici e innamorati. Anche per loro ci sono progetti importanti in cantiere, come ad esempio quello di avere un figlio. I due si stanno attualmente godendo le vacanze in Puglia.