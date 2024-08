Tra le coppie nate quest’anno a Uomini e Donne c’è anche quella formata da Cristian Forti e Valentina Pesaresi. I due si sono conosciuti all’interno del talk show di Maria De Filippi, dal quale hanno scelto di uscire insieme. La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, tuttavia, ultimamente erano trapelate delle strane voci sul loro conto. In tanti hanno iniziato a sospettare che si fossero lasciati. Sarà davvero così? Sulla faccenda sono intervenuti i diretti interessati.

I rumor sulla crisi tra Cristian Forti e Valentina Pesaresi

Cosa sta succedendo tra Cristian Forti e Valentina Pesaresi. Da diversi giorni i due non si mostrano più in reciproca compagnia, cosa che sta generando un certo sgomento tra i loro fan. Diverse persone, infatti, gli hanno mandato dei messaggi volti a cercare di comprendere che cosa stesse accadendo. I due, però, fino a questo momento, si sono trincerati dietro un rigido silenzio.

Mediante i loro social, sia Cristian sia Valentina si sono mostrati lontani l’uno dall’altra, intenti a trascorrere il loro tempo in compagnia di amici. Anche le loro vacanze le hanno trascorse separatamente, cosa che ha contribuito a fomentare ancora di più i dubbi circa un’ipotetica rottura tra di loro. A distanza di un po’ di tempo, però, i diretti interessati hanno deciso di intervenire e di rompere il silenzio in merito alla situazione.

I due ex di Uomini e Donne rompono il silenzio

Mediante un video congiunto, Cristian e Valentina hanno confermato di essere stati separati per ben due settimane. Questo perché entrambi hanno deciso di concedersi una vacanza da soli, in compagnia dei loro rispettivi amici. Secondo il loro punto di vista, questo non è affatto sintomo di crisi, anzi, dimostra ancora di più quanto il loro legame sia forte e la loro coppia collaudata. Inoltre, riuscire a ritagliarsi i propri spazi è per entrambi una scelta assolutamente saggia.

Ad ogni modo, i due hanno spiegato che tra di loro non ci sia assolutamente nessuna crisi in atto e non ci sia mai stato nessun problema. Adesso, infatti, si sono finalmente incontrati e sono pronti per concedersi la loro vacanza in reciproca compagnia. Al momento i diretti interessati non hanno voluto svelare la meta del loro viaggio, tuttavia, nei prossimi giorni sveleranno tutto mediante anche delle foto e dei video. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa faranno.