Raffaella Scuotto ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha soddisfatto le curiosità degli utenti del web. Tra le varie domande a cui ha risposto ce ne sono state anche alcune riferite al suo rapporto sentimentale con Brando Ephrikian conosciuto a Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato.

Raffaella svela quando ha scoperto di essere innamorata di Brando dopo Uomini e Donne

Raffaella e Brando sono molto attivi sui social, dove sono soliti condividere numerosi contenuti inerenti la loro vita quotidiana, il loro amore e i loro impegni. Talvolta, però, condividono anche i loro più reconditi pensieri e faccende molto private. Questo è proprio ciò che ha fatto Raffaella in queste ore. La ragazza, infatti, nel rispondere ad una domanda dei suoi fan, ha svelato come abbia fatto a capire di essere innamorata di Brando.

A tal proposito, la giovane ha fatto un discorso molto sentito durante il quale ha detto che il tutto sia nato poco alla volta. Dai piccoli gesti, le piccole attenzioni e sensazioni ha iniziato a maturare il pensiero di essere sempre più coinvolta sentimentalmente dal suo fidanzato. Il tutto fino ad arrivare al punto di desiderare di esternare quello che avesse dentro e dirlo ad alta voce. Quello, infatti, è stato il momento in cui ha ufficializzato ciò che provasse per Brando.

Nel corso del botta e risposta con i fan, Raffaella ha anche ammesso di essersi resa conto che fosse lo stesso anche per Brando. I due sembra stiano viaggiando sulla stessa lunghezza d’onda da sempre, cosa che, naturalmente, contribuisce a rendere il loro rapporto ancora più speciale. Sta di fatto che i due, anche se in maniera giocosa, si chiamano già marito e moglie tra di loro e, durante una chiacchierata con i fan, non hanno negato di avere in mente il progetto di sposarsi e andare a vivere insieme.

La Scuotto fa un’importante riflessione su se stessa e manda un messaggio ai fan

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poi, ha parlato anche di altro, come ad esempio, ha svelato cosa direbbe alla Raffaella dell’anno scorso. Ebbene, la giovane ne ha approfittato per esternare un concetto a cui tiene particolarmente, ovvero, quello di essere sempre fieri di se stessi. Nella vita, purtroppo, le cose non vanno sempre nel modo sperato, ma le sconfitte non devono essere interpretate come fallimenti. Anch’esse servono per crescere e per imparare qualcosa, e questo è un concetto da tenere bene a mente.

Inoltre, la Scuotto ha ammesso di essere molto contenta per come è, una persona leale, gentile, onesta, altruista, forse anche un po’ troppo, e non vorrebbe cambiare mai per nulla al mondo. Infine, la ragazza ha concluso dicendo ci andare sempre avanti a testa alta e con coraggio, perché prima o poi, anche le cose più incresciose si aggiustano.