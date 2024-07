Tra le coppie nate quest’anno a Uomini e Donne c’è quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Contro ogni aspettativa da parte dei più malpensanti, la storia tra i due sta procedendo a gonfie vele, al punto che la donna ha deciso di presentare il nuovo fidanzato a suo figlio. Come avrà preso la cosa il ragazzino? Asmaa ha svelato tutto, ma non solo. La dama ha fatto delle confessioni anche in merito ad alcune voci circolate in rete in questo periodo secondo le quali sembrava che fosse incinta.

Il figlio di Asmaa Fares ha accettato Cristiano Lo Zupone? Come stanno le cose

Il rapporto tra Asmaa e Cristiano procede serenamente dopo Uomini e Donne. I due cercano di trascorrere insieme quanto più tempo possibile e, di tanto in tanto, condividono anche con i loro fan i momenti più salienti delle loro giornate insieme. In queste ore, poi, la donna ha aperto la box di domande su Instagram ed ha soddisfatto alcune curiosità.

La prima ha riguardato il modo in cui il figlio della donna abbia preso l’arrivo di un altro uomo nella vita di sua madre. Qual è il rapporto tra il ragazzino e Cristiano? Ebbene la dama ha deciso di rispondere con una foto, senza aggiungere altre parole. Nell’immagine in questione sono ripresi i due mentre sono intenti a divertirsi in piscina. Cristiano ha tra le braccia il figlio di Asmaa e i due sembrano assolutamente in sintonia.

L’ex dama di UeD è incinta? Lei svela cosa le succede

A quanto pare, dunque, le presentazioni non sono state affatto complicate per la Fares. La donna, poi, ha risposto anche ad altre curiosità. In particolar modo, un utente ha chiesto all’ex volto di Uomini e Donne come mai sembrasse sempre incinta a causa della pancia gonfia. In questi giorni, infatti, c’è chi ha ipotizzato che la protagonista fosse in dolce attesa, dato che non ha mai disdegnato l’idea di avere un altro figlio proprio con Lo Zupone. Ebbene, a quanto pare, il motivo celato dietro questo suo gonfiore risiede in alcune intolleranze alimentari di cui soffre che, purtroppo, spesso le causano questo disagio. Al momento, dunque, la donna non è incinta, tuttavia, non si esclude che possa diventarlo presto considerando la velocità con cui sta evolvendo la storia con Cristiano.