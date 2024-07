Gaia Gigli e Daniele Paudice sono attualmente in vacanza a Santorini. Approfittando di un momento di relax sulla spiaggia, i due hanno deciso di rispondere ad un po’ di domande dei loro fan, che hanno avuto mood di conoscerli e affezionarsi a loro durante la loro esperienza a Uomini e Donne. Nel farlo, i protagonisti hanno fatto delle confessioni alquanto importanti sul loro futuro.

Grande passo per Gaia Gigli e Daniele Paudice dopo Uomini e Donne?

La storia d’amore tra Gaia Gigli e Daniele Paudice sta procedendo davvero a gonfie vele. I due protagonisti sono molto complici e in sintonia, sta di fatto che si stanno rilassando e divertendo nel corso della loro vacanza in Grecia. Ad ogni modo, la Gigli ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha soddisfatto le curiosità dei suoi fan. Tra le varie domande ce n’è stata una particolarmente degna di nota. Un utente ha domandato ai due quando ufficializzassero il loro fidanzamento.

Ebbene, per rispondere a questo quesito, Gaia ha passato direttamente la palla a Daniele che, senza indugiare, ha ammesso che i due siano già fidanzati in maniera ufficiale, per suggellare il tutto manca semplicemente un anello, che un velato accenno ad una possibile proposta di matrimonio in arrivo? In effetti è davvero troppo presto per dirlo, tuttavia, i due ragazzi fanno davvero sul serio.

Le altre confessioni dei due innamorati

Tra le altre domande, poi, c’è chi ha chiesto loro di svelare se hanno intenzione di andare a convivere. Ebbene, i due hanno risposto in maniera ironica dicendo che non potrebbero mai sopportarsi se vivessero 24 ore su 24 in reciproca compagnia. In merito ai problemi di gelosia, invece, Gaia ha ammesso che, tra i due, quello che dà più problemi sotto questo punto di vista sia Daniele e non lei.

I due, poi, hanno svelato i rispettivi pregi e difetti l’uno dell’altra. Gaia ha detto che Daniele sia un ragazzo molto sincero, dolce ed estremamente bello, mentre tra i difetti ha l’essere testardo, impulsivo e impaziente. Paudice, dal canto suo, ha elencato i pregi della Gigli, definendola una ragazza sensibile, dolce e bellissima, mentre i difetti ha voluto tenerli per sé.

Dure accuse contro Gaia e Daniele

I fan sono sicuramente felici per loro, anche se tra le persone che li seguono ci sono anche dei detrattori. Per citarne uno, Daniele ha pubblicato il messaggio di un hater il quale ha insultato profondamente i due ragazzi. Paudice è stato definito come un ignorante che non riesce a pronunciare due parole in italiano, mentre Gaia è stata definita una “poveretta”, poiché solo una persona così può accettare di stare con un soggetto come l’ex tronista. Quest’ultimo si è limitato solamente a commentare con delle faccine che ridono.