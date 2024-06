Questa sera aprono i battenti di Temptation Island e, per l’occasione, la produzione del reality show ha deciso di condividere sull’account Instagram ufficiale del programma tutte le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Il tutto allo scopo di rammentare ai telespettatori le loro storie. Ebbene, questa mossa non ha fatto altro che scatenare una polemica. Molti utenti, infatti, si sono scagliati contro alcuni protagonisti del programma. Ecco per quale motivo.

Raul e Luca inondati di insulti prima di Temptation Island: ecco i motivi

Quattordici protagonisti hanno deciso di mettervi in gioco a Temptation Island durante l’edizione di quest’anno del programma. Le sette coppie hanno tutte, ovviamente, dei problemi interni che hanno spinto i protagonisti a rivolgersi alla trasmissione per fare luce su alcune faccende. Inoltre, in ogni coppia c’è sempre qualcuno che sembra avere più colpe dell’altro. Proprio contro queste persone si sono scagliati gli utenti del web.

Il primo ad essere preso di mira è stato Raul in coppia con Martina. Oltre a tutte le segnalazioni trapelate sul fidanzato di Martina, il giovane è stato insultato per il suo aspetto. In tanti, infatti, hanno ritenuto del tutto assurdo che lui abbia solamente 23 anni, in quanto ne dimostrerebbe almeno 10 in più. Nella coppia formata da Luca e Gaia, invece, ad essere preso di mira è stato Luca, reo di aver tradito la sua fidanzata più volte. Anche Gaia, però, non è stata esente da critiche. Secondo molti, infatti, la ragazza sarebbe ridicola a trascinare il suo fidanzato in un reality show per capire cosa fare dopo essere stata tradita ripetutamente.

Gli altri protagonisti presi di mira sul web

Tra Siria e Matteo, invece, la più attaccata è stata la ragazza. Quest’ultima, infatti, nel video di presentazione ha dichiarato di voler capire se, dopo il grande cambiamento fisico che ha avuto, vada ancora bene al suo fidanzato. La protagonista, in realtà, sarebbe stata più sincera ad ammettere che, dopo essere dimagrita tantissimi kg, ha deciso di aprire gli occhi e guardarsi intorno, pertanto, secondo molti la giovane si lascerà tentare sicuramente da qualche single.

Jenny e Tony, dal canto loro, hanno fatto incetta di critiche entrambi. Secondo i telespettatori con i due ce ne saranno da vedere davvero delle belle, in quanto entrambi sembrano essere dei personaggi piuttosto esuberanti. Lino e Alessia sono l’unica coppia di Napoli e, come da tradizione, sono quelli sui quali il pubblico ha maggiori aspettative. Si preannunciano, infatti, sceneggiate e sfoghi estremamente concitati. Specie Alessia secondo molti sarà in grado di regalare tante “perle di saggezza”.

Vittoria e Alex non sembrano riscuotere molta simpatia tra gli utenti del web. Alcuni spettatori, infatti, hanno già ammesso di trovarli piuttosto antipatici. Infine, poi, ci sono Christian e Ludovica e ad essere attaccato è stato lui, il quale è stato etichettato come “corn*to e contento”. Durante il reality show, infatti, sicuramente Ludovica lo tradirà per l’ennesima volta e, molto probabilmente, lui la perdonerà ancora. Sarà davvero così? Presto lo scopriremo.