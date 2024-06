Da pochissimo è stata presentata una nuova coppia di Temptation Island, loro sono Vittoria ed Alex. A rivolgersi alla produzione del programma è stata lei, la quale ha ammesso di sentirsi piuttosto esclusa dalla vita del suo fidanzato. Ecco cosa hanno dichiarato.

Da chi è formata la quinta coppia di Temptation Island: ecco Vittoria e Alex

Pian piano il cast dell’edizione di quest’anno di Temptation Island si sta completando. In queste ore, infatti, sui profili social ufficiali del reality show è stata presentata anche la quinta coppia. Essa è formata da Vittoria e Alex. I due stanno insieme da 1 anno e 9 mesi, tuttavia, la loro non è affatto una relazione pacifica e tranquilla.

A scrivere al programma è stata Vittoria, donna di 34 anni, la quale ha ammesso di essere stanca di alcuni comportamenti del suo fidanzato. La giovane, infatti, ha accusato il ragazzo di escluderla spesso dalla sua vita, al punto da compiere un gesto anche davvero molto brutto. Un po’ di tempo fa, infatti, lui ha festeggiato il compleanno, ma ha pensato bene di non invitarla.

Alex e Vittoria si scontrano durante il video di presentazione

Vittoria ha svelato di essere rimasta molto male per il comportamento di Alex, tuttavia, quest’ultimo le aveva detto che si trattasse di una festa solo per uomini. In realtà, però, in seguito la giovane è venuta a sapere che all’evento erano presenti anche delle ragazze. Dinanzi queste parole è intervenuto Alex, il quale ha negato ed ha detto che si trovasse all’interno di un locale, pertanto, fosse normale che ci fossero anche delle ragazze, ma non erano con lui. Vittoria l’ha contraddetto affermando che, invece, suddette giovani fossero proprio al tavolo del suo fidanzato.

Tra i due, dunque, c’è stato un battibecco durante il video di presentazione. La ragazza ha ammesso di voler capire se, effettivamente, il suo compagno tenga davvero al loro rapporto come vale per lei, oppure e, forse, sia giunto il tempo di lasciarsi. Se questi sono i presupposti, ne vedremo certamente delle belle anche con loro.