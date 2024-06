In queste ore è stata presentata la terza coppia di Temptation Island. Proprio come accaduto per le due precedenti, anche in questo caso i due hanno generato un certo sgomento per le affermazioni fatte in fase di presentazione. Ecco per quale motivo.

Ecco chi sono Christian e Ludovica e perché partecipano a Temptation Island

La terza coppia di Temptation Island è formata da Christian e Ludovica. I due stanno insieme da 1 anno e 10 mesi, anche se la loro relazione è sempre stata molto travagliata. Lei, infatti, lo ha lasciato due volte adducendo come motivazione l’essere indecisa e incerta sui suoi sentimenti. La verità, però, è che lei lo ha tradito in entrambi i casi, con lo stesso uomo peraltro.

Malgrado tutto, Christian ha deciso di perdonare la sua donna in quanto troppo innamorato di lei. Ad ogni modo, i suoi tradimenti lo hanno spinto a dubitare dei sentimenti della giovane nei suoi riguardi, ragion per cui ha scelto di rivolgersi a Temptation Island per metterla alla prova.

Slitta la messa in onda del reality show

Insomma, pare proprio che anche Christian e Ludovica saranno in grado di creare dinamiche interessanti all’interno della trasmissione, proprio come Tony e Jenny. Alcuni futuri telespettatori hanno commentato la clip dicendo che, in realtà, ci sia ben poco da capire, in quanto tutto sembra decisamente palese.

In ogni caso, per saperne di più è necessario aspettare l’inizio del programma. Inizialmente era trapelata come data di partenza del reality show giovedì 13 giugno, ma questo non accadrà. Al momento, infatti, Mediaset non ha ancora ufficializzato la data ma, stando ad alcune indiscrezioni trapelate in rete, pare proprio che il programma slitterà di una settimana. Staremo a vedere.