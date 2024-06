La sesta coppia di Temptation Island è stata presentata. I loro nomi sono Luca e Gaia e stanno insieme da un anno e otto mesi. Purtroppo, però, nel corso di tutto questo periodo, lui non si è comportato in maniera esemplare nei riguardi della fidanzata, sta di fatto che l’ha tradita ripetutamente. In virtù di questo, entrambi hanno deciso di prendere parte a questa avventura in modo da capire quale sia la scelta migliore da prendere.

Ecco chi sono i protagonisti della sesta coppia di Temptation Island

Una nuova coppia è stata presentata, così il cast di Temptation Island sale a quota sei coppie. I protagonisti di questo nuovo video sono Luca e Gaia. La loro storia è cominciata meno di due anni fa, tuttavia, sin dal primo momento, lui le è stato infedele. Il ragazzo, infatti, l’ha tradita per ben tre volte, almeno questo è ciò che ha scoperto lei. La giovane lo ha sempre perdonato per amore.

Per questo motivo, Gaia ha ammesso di aver sentito il bisogno di prendere parte al reality show incentrato sulle tentazioni, in quanto vuole capire se, effettivamente, il suo fidanzato la ami davvero come dice, oppure se, in realtà, sia giunto per loro il momento di lasciarsi. In questa circostanza è stato d’accordo anche lui a partecipare al programma. Luca, infatti, si è detto intenzionato a migliorare il suo comportamento, in quanto nutre un forte rispetto sia per la sua fidanzata, sia per i sentimenti che provano entrambi.

Luca tradirà di nuovo Gaia o ci sarà qualche colpo di scena?

Con queste parole, dunque, Luca ha ammesso di volersi mettere alla prova a Temptation Island nella speranza di capire lui stesso se quello che prova per la fidanzata sia amore, e quindi sia giunto il momento di mettere la testa a posto, oppure se la cosa più opportuna da fare sia interrompere la storia e guardare avanti.

Anche in questo caso i presupposti sono davvero esilaranti. In tanti sul web credono che Luca, una volta a contatto con le tentatrici, non ci metterà molto a tradire per l’ennesima volta la sua fidanzata. Ad ogni modo, le cose potrebbero prendere anche una piega del tutto diversa. Gaia, infatti, potrebbe conoscere qualcuno in grado di farle aprire gli occhi e di capire che, probabilmente, merita di stare in una relazione che non preveda tradimenti.