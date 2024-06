Le registrazioni di Temptation Island sono già volte al termine, sta di fatto che Filippo Bisciglia è tornato in città, con tanto di imprevisto. Con lui, anche tutte le coppie in gioco, i tentatori e le tentatrici hanno terminato la loro avventura. Il pubblico, però, avrà modo di vedere tutto quello che è accaduto a partire da domani sera, per sei puntate. Sul web, però, gli utenti più attenti si sono resi conto di alcuni movimenti che stanno lasciando intendere come sia finita per alcune coppie che hanno preso parte alla trasmissione. Al centro dell’attenzione, stavolta, ci sono Raul e Martina.

Ecco cosa ha fatto Martina verso Raul dopo le registrazioni di Temptation Island

Nelle sette coppie che quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island c’è anche quella formata da Raul e Martina. I due hanno scelto di partecipare al format in quanto lui è estremamente geloso e possessivo nei riguardi della sua fidanzata, al punto da farla sentire oppressa. Sul loro conto, però, sono già trapelate svariate segnalazioni secondo le quali sembrerebbe che, in realtà, siano una coppia fake. Diverse donne hanno dichiarato di aver avuto delle relazioni con lui, anche risalenti a pochissimo tempo fa, cosa che dimostrerebbe che la storia con Martina sia, in realtà, chiusa da un bel po’ di tempo.

Ebbene, a fomentare ancor di più i dubbi sulla coppia è anche un recente gesto compiuto dalla ragazza. Alcuni utenti del web, infatti, hanno notato che la giovane abbia rimosso dal suo account di Instagram tutte le foto con il suo, a questo punto presunto, fidanzato. Questo, dunque, dimostrerebbe che i due, una volta conclusa la loro esperienza a Temptation Island, abbiano deciso di separare definitivamente le loro strade, ma non è tutto.

I dubbi su Raul e Martina: nuova segnalazione sul ragazzo

Sul web sempre più persone sono convinte che, in realtà, Raul e Martina non stessero insieme da diverso tempo, e che abbiano deciso di partecipare a Temptation Island solo per visibilità. L’autrice della segnalazione di cui sopra, infatti, ha ammesso di essere stata anche lei “oggetto” dei corteggiamenti di Raul.

Il ragazzo, dunque, sarebbe solito intrattenere più relazioni contemporaneamente, e Martina sarebbe stata solamente una delle tante, pertanto, separarsi una volta conclusa l’esperienza all’interno del reality show era una cosa alquanto scontata. Adesso, però, non resta che attendere per vedere che cosa sarà successo tra loro per arrivare a motivare questa decisione.