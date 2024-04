Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo ad un colpo di scena inaspettato. Mario Cusitore, infatti, messo alle strette da Ida Platano, arriverà a confessare una segnalazione trapelata di recente sul suo conto. Gli utenti del web che hanno appreso la notizia, adesso, si stanno riversando contro il cavaliere. Ecco cosa è successo.

Mario Cusitore confessa le sue colpe a Uomini e Donne

Il Trono di Ida Platano a Uomini e Donne sembra aver trovato un epilogo, purtroppo molto triste. Ieri, lunedì 22 aprile, è stata effettuata una nuova registrazione di UeD, la quale verrà trasmessa su Canale 5 nel corso delle prossime settimane. Le anticipazioni, dunque, rivelano che prossimamente assisteremo all’ammissione di colpe di Mario.

Ida Platano sarà furiosa con il cavaliere in quanto apprenderà che la segnalazione arrivata su di lui sia vera al 100%. Dinanzi il fatto compiuto, anche Mario Cusitore non potrà fare a meno di confessare, sta di fatto che ammetterà di essere realmente stato in quel B&B con un’altra donna. Il cavaliere proverò invano a difendersi ammettendo che tra loro non ci sia stato nulla, ma la cosa sarà davvero poco credibile.

Ida Platano elimina Mario, i social lo asfaltano

Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, dunque, rivelano che nei prossimi giorni vedremo Ida eliminare Mario e lasciare la trasmissione, al momento non si sa ancora se il tutto avverrà in maniera definitiva oppure no. La cosa certa è che, ormai, questo Trono fa acqua da tutte le parti e, evidentemente, sarebbe il caso di chiuderlo.

Nel frattempo, la notizia circa la confessione di Mario è divenuta virale e i fan di Uomini e Donne si stanno aspramente scagliando contro di lui. Al di sotto del suo ultimo post pubblicato su Instagram, risalente a un po’ di tempo fa, tante persone stanno accusando Mario di aver fatto davvero una figura pessima e di aver preso in giro tutti. Lui, almeno per il momento, sta preferendo adoperare le via del silenzio, anche perché in sua discolpa non può dire proprio nulla.