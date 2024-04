Le anticipazioni di questa settimana di Uomini e Donne rivelano che ci saranno svariati colpi di scena. Ida Platano si troverà alle prese con momenti molto concitati che riguarderanno soprattutto il rapporto con Mario Cusitore, ma non solo. Anche al Trono Over ci saranno momenti degni d’attenzione. Ecco cosa succederà.

Colpo di grazia per Ida a Uomini e Donne: nuova segnalazione

Uomini e Donne questa settimana andrà in onda solamente tre giorni, ovvero , 22, 23 e 24 aprile, causa di una sospensione prevista da Mediaset. Questi tre appuntamenti, però, saranno davvero carichi di emozioni e di colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci sarà, per lo più Ida Platano. La tronista, sempre più in procinto di abbandonare il Trono, riceverà un colpo di grazia, ovvero, un’ennesima segnalazione su Mario Cusitore. Prima di questo, però, la donna deciderà di uscire sia con Mario sia con Pierpaolo Siano e, con entrambi, sembrerà trovarsi molto bene.

In puntata, però, paleserà i suoi dubbi. Nello specifico, la donna ammetterà di non credere più a nessuno dei due. Anche se loro fanno dei bei gesti nei suoi riguardi, a lei arriva poco o niente, cosa che certamente non farà piacere ai corteggiatori. Il colpo di grazia, poi, arriverà con una segnalazione su Mario, che certamente sarà approfondita anche nella prossima settimana. Una persona dichiarerà di aver visto il giovane entrare in un B&B con una donna. Lui farà intervenire anche una persona a lui vicina per testimoniare, ovvero, il suo barbiere.

Pierpaolo e Marcello vanno via: caos nelle prossime puntate di UeD

Malgrado l’uomo in questione fornirà un alibi al corteggiatore di Uomini e Donne, i presenti in studio, specie gli opinionisti, continueranno ad essere dubbiosi sul suo conto. Ida si sforzerà di credere alla versione dei fatti di Mario e del suo testimone, ma la situazione sarà davvero difficile da gestire. Pierpaolo, nel frattempo, deciderà di andare via, che farà Ida? Lo inseguirà per farlo tornare?

Daniele Paudice, invece, bacerà una sua corteggiatrice, ovvero, Marika. Gaia rimarrà molto male ma, in seguito, il ragazzo le spiegherà che con lei è un po’ più frenato in quanto la rispetta molto poiché lei ha un figlio. Marika non gradirà particolarmente queste parole, sta di fatto che uscirà dallo studio senza essere inseguita. Al Trono Over, invece, spazio per una discussione piuttosto accesa tra Marcello Messina e Jasna Amodei. Il cavaliere uscirà con Jessica, ma le cose non decolleranno. Per contro, invece, la donna si troverà molto bene con Diego Tavani, che recentemente ha lanciato stoccate contro Ida. Ad ogni modo, Jasna non potrà fare a meno di intervenire in faccende che riguardano il suo ex, scatenando le sue ire. Marcello, infatti, andrà via dallo studio furiosamente. Ritornerà?