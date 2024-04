Ieri è stata annunciata l’espulsione di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi, cosa che ha generato non poco clamore. L’attore ci ha messo poco a scagliarsi contro i vertici del programma, portando alla luce delle verità piuttosto scomode. Dopo il suo sfogo, sul web si è scatenato il caos. Ecco cosa è successo.

L’ira del web dopo l’espulsione di Francesco dall’Isola dei Famosi

Il primo vero scoop dell‘Isola dei Famosi si è consumato, a distanza di circa 10 giorni dall’inizio del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Francesco Benigno, infatti, ha mosso delle accuse molto pesanti contro lo staff del programma, ritenendo che la sua espulsione sia del tutto infondata e inappropriata.

Dopo il video sfogo, poi, i telespettatori della trasmissione hanno iniziato a farsi un’idea di quanto sarebbe accaduto davvero. Ebbene, in tanti si sono scagliati contro lo staff, accusando la trasmissione di essere vergognosa, finta e fasulla. Francesco avrebbe scoperto tutti gli altarini, così che si sarebbe pensato bene di “farlo fuori” dal programma. In tanti stanno issando una vera e propria protesta sui social, spinta a far chiudere questa edizione del programma. Molte accuse sono state rivolte anche a Vladimir Luxuria, reputata una conduttrice inadeguata.

Cosa ha fatto davvero Benigno? Le ipotesi

La maggior parte di questi commenti sono stati rilasciati al di sotto dell’annuncio che la produzione dell‘Isla dei Famosi ha fatto sui social in merito all’espulsione di Francesco Benigno. Tra i vari commenti, però, ce ne sono anche alcuni volti a fare ulteriori illazioni e supposizione.

C’è, ad esempio, chi ipotizza che Francesco sia stato mandato a casa a causa di una bestemmia, anche se lui nel video sfogo ha detto di non aver fatto nulla che violasse il regolamento della trasmissione. Altri, invece, ritengono che tutto sia stato causato da Artur Dainese. Benigno è stato espulso proprio a seguito di una discussione con il naufrago. Ebbene, alcuni ritengono che Artur abbia dei contatti con alcuni autori importanti del reality show, che avrebbero spinto affinché l’attore venisse mandato via. Insomma, davvero tante ipotesi e supposizioni, che si spera stasera vengano chiarite durante la puntata dell’Isola dei Famosi.