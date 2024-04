Nella nuova edizione 2024 de L’Isola dei famosi, sarà Vladimir Luxuria a sostituire Ilary Blasi come conduttrice della popolare trasmissione su Canale 5. L’ex naufraga e opinionista si affianca a un team rinnovato di commentatori e inviati, incluso l’esordiente Dario Maltese, giornalista del Tg5, e la veterana Elenoire Casalegno in Honduras. Tra le novità di quest’anno, un gruppo di 18 concorrenti, alcuni dei quali aggiunti last minute, pronti a mettersi alla prova su Cayo Cochinos. Chi saprà resistere alle difficoltà dell’isola e conquistare il pubblico italiano? Iniziamo a conoscerli.

Quando andrà in onda la prima puntata de l’Isola dei Famosi 2024

Avete liberato la serata da qualsiasi impegno? Questa sera, in prima serata su Canale 5, è previsto l’inizio della nuova edizione de l‘Isola dei Famosi 2024. Alla guida del programma ci sarà Vladimir Luxuria. Dopo aver ricoperto i ruoli di naufraga, vincendo nel 2008, e opinionista fino all’anno scorso, Luxuria è riuscita a conquistare il posto di conduttrice, sostituendo Ilary Blasi.

Un cambiamento riscontrabile anche negli opinionisti presenti in studio. Sonia Bruganelli sarà tra le voci del nuovo panel, dopo aver ricoperto questo ruolo al Grande Fratello fino all’anno scorso. A fianco a lei ci sarà il giornalista del Tg5 Dario Maltese, al suo debutto in questa veste. L’inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno, prendendo il posto di Alvin, con Roberto Cenci alla regia. Maggiori dettagli sugli opinionisti e sul team di conduzione verranno svelati durante la puntata.

Quali sono i concorrenti de l’Isola dei famosi 2024

L’aspetto forse più emozionante e atteso è la lista dei concorrenti. Quest’anno, diciotto naufraghi approderanno a Cayo Cochinos per testare la loro resistenza fisica e psicologica. Tredici di questi erano stati annunciati qualche giorno fa, mentre cinque sono stati rivelati solo all’ultimo minuto. Ecco l’elenco dei concorrenti in ordine alfabetico:

Joe Bastianich;

Francesca Bergesio;

Matilde Brandi;

Luce Caponegro;

Artur Dainese;

Peppe Di Napoli;

Pietro Fanelli;

Edoardo Franco;

Khady Gueye;

Samuel Peron;

Tonia Romano;

Aras Senol;

Edoardo Stoppa;

Marina Suma;

Alvina Verecondi Scortecci;

Valentina Vezzali;

Maitè Yanes;

Greta Zuccarello.

Le storie dei concorrenti de l’Isola dei Famosi 2024

Vediamo più nel dettaglio chi sono i concorrenti de l’Isola del Famosi 2024.

Chi è Joe Bastianich

55 anni, incarna il vero spirito di un ristoratore visionario, un volto noto della televisione e un appassionato cantante. Con oltre 20 iniziative di successo che variano da Los Angeles a Hong Kong, Joseph Bastianich dimostra di essere un imprenditore di eccezionale talento. Originario del Queens e figlio di emigranti dalle radici istriane, ha lasciato un segno indelebile sia nell’edizione italiana che in quella americana di MasterChef. La sua partecipazione a programmi come Amici Celebrities, Italia’s Got Talent, la sua esperienza come inviato per Le Iene e la vittoria a Pechino Express nel 2023, testimoniano la sua versatile personalità. Amante della musica folk-rock, Joe Bastianich si distingue per la sua autenticità e la capacità di esprimere le proprie opinioni senza esitazioni.

Chi è Francesca Bergesio

All’età di 19 anni, ha già conquistato la corona di Miss Italia 2023. Nata a Cervere, Francesca ha completato i suoi studi presso un liceo classico europeo e nutre il sogno di intraprendere una carriera in medicina, puntando in particolare sulla cardiochirurgia. Tuttavia, il suo interesse non si ferma qui: è anche affascinata dal mondo della moda, nonché da quello della recitazione e del cinema. Durante il suo percorso a Miss Italia, ha lasciato un segno con un monologo toccante contro la violenza sulle donne, promuovendo l’importanza di un’educazione basata sulla parità di genere e sul rispetto reciproco. Nel suo nuovo viaggio all’Isola, Francesca è determinata a rompere gli stereotipi che vedono la Miss semplicemente come un volto bello, dimostrandosi invece una donna di sostanza, grintosa e pronta a sfide che metteranno in luce la sua intelligenza e flessibilità. La sua forza di carattere la rende una concorrente da non sottovalutare.

Chi è Matilde Brandi

A 55 anni, è un’icona dello spettacolo, celebre per le sue doti di soubrette e ballerina con una solida formazione in danza classica. La sua carriera televisiva decolla nel 1992 grazie alla scelta di Gigi Proietti di includerla nel cast di Club ’92. Da allora, Matilde ha collaborato con alcuni dei più illustri conduttori e presentatori degli anni ’90 e 2000, tra cui Raffaella Carrà, Pippo Franco, Giorgio Panariello, Paolo Bonolis, Maurizio Costanzo e Adriano Celentano. Tra le sue apparizioni televisive più memorabili ricordiamo “Fantastico 12” (1991-1992), “Buona Domenica” su Canale 5, “Fantastica italiana” (1995-1996), “Francamente me ne infischio” (1999) e “Domenica In” (2000-2001). Nel 2020, ha partecipato al GF Vip, lasciando il segno con la sua forte personalità. Matilde è madre devota delle sue figlie gemelle, Aurora e Sofia, e promette di portare la sua inesauribile energia e vivacità sull’Isola.

Chi è Luce Capanegro

Nota al pubblico con lo pseudonimo di Selen, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema per adulti, diventando una delle figure di spicco in Europa grazie alla sua breve, ma intensa carriera. Dopo aver detto addio alle scene nel 1999, ha esplorato nuovi orizzonti professionali come DJ e presentatrice in vari programmi di spicco come “Ciro, il figlio di Target”, “Maurizio Costanzo Show”, “Unomattina”, “Domenica In”, “I Fatti Vostri” e “Omnibus”. Attualmente, dedica il suo tempo al figlio, nato nel 2006, e si gode il ruolo di nonna di una meravigliosa nipotina di sei anni, avuta dal suo primogenito che ora ha trentasei anni. Gestisce un centro benessere a Ravenna, dimostrando un profondo interesse per il settore del benessere e della bellezza. Inoltre, è pronta a immergersi in una nuova sfida, partecipando all’avventura dell’Isola.

Chi è Artur Dainese

33 anni, è un modello con radici sia in Ucraina che in Armenia, ormai stabilmente residente a Milano da diversi anni. La sua vita è stata sempre avvolta dalla passione per la moda, un interesse che lo accompagna sin dall’infanzia. Nel corso del 2023, ha raggiunto le fasi finali di Supervivientes, l’edizione spagnola di “L’Isola dei Famosi”. Grazie alla sua personalità forte e schietta, Artur non esita mai a esprimere le proprie opinioni, credendo fermamente nel valore del rispetto reciproco.

Chi è Giuseppe

Conosciuto affettuosamente come Peppe, vanta una solida eredità familiare nel mondo della pesca, portando avanti con orgoglio la tradizione di quattro generazioni di pescivendoli. La sua vita è profondamente radicata nella vibrante città di Napoli, dove ogni giorno, a partire dall’una di notte, si dedica con passione alla selezione del pesce più pregiato per la sua rinomata ristopescheria. Da giovane, ha affinato le sue abilità lavorando al fianco del padre, acquisendo un’arte raffinata nel selezionare e preparare il pesce fresco. Nel 1985, Peppe ha inaugurato la sua impresa, la Pescheria di Napoli, che nel tempo è divenuta un autentico punto di riferimento per gli amanti del mare. Tuttavia, ciò che realmente lo distingue è il suo carattere vivace e la sua genuina passione per la gastronomia, elementi che lo hanno trasformato in un’icona della cultura napoletana. Sposato e padre devoto di due figli, Peppe incarna la gioia e l’amore per la famiglia.

Chi è Pietro Fanelli

Ventitreenne originario di Torino, si autodefinisce un bohémien dei nostri giorni, un giovane poeta navigante in un’epoca dove la sua generazione sembra aver voltato le spalle all’arte per abbracciare l’illusorio glamour dell’essere influencer. Tra le sue opere troviamo testi che spaziano dalla filosofia agli aforismi, passando per romanzi e poesie, e si appresta a lanciare sul mercato la sua ultima fatica letteraria: “Mediocre scritto contemporaneo”. La sua esperienza include anche la partecipazione al reality show Summer Job. Attualmente risiede a Milano, dove si dedica alla carriera di modello, pur nutrendo l’ambizione principale di emergere nel mondo della recitazione.

Chi è Edoardo Franco

Ventottenne con un’indole culinaria fin da bambino, completa i suoi studi in una scuola alberghiera prima di avventurarsi brevemente a Gotland, Svezia. Successivamente, fa ritorno a Milano solo per ripartire verso Amburgo, Germania, dove trascorre quattro anni immerso in culture e stili di vita differenti, ricercando ispirazione per le sue creazioni culinarie. Il suo percorso lo riporta in Italia, dove nel 2023 partecipa a MasterChef, evento che trasforma radicalmente la sua vita consentendogli di trasformare la sua passione per la cucina in una professione. Dopo aver trionfato in questo talent culinario, pubblica “Daje”, il suo primo libro. Non solo esperto ai fornelli, Edoardo coltiva anche un profondo amore per la musica, producendo brani sotto lo pseudonimo di Franco Carisma. Caratterizzato da un’eccentricità e una creatività senza pari, abbraccia con orgoglio il suo stile unico e una personalità decisa, non esitando mai a confrontarsi con gli altri. Ed ora, si prepara a diventare lo chef dell’Isola.

Chi è Samuel Peron

41 anni, è un noto ballerino e personaggio televisivo che ha iniziato il suo percorso nel mondo della danza all’età di 4 anni. La sua prima apparizione in televisione avviene nel 1991, quando entra a far parte del gruppo di danzatori che accompagna Cristina D’Avena nel programma “Sabato al circo”. Prosegue i suoi studi di danza, partecipando a competizioni di livello nazionale e internazionale e specializzandosi in vari stili. Acquista popolarità nel 2005, entrando a far parte della famiglia di “Ballando con le stelle”, programma a cui partecipa per 17 stagioni. La sua passione per la danza si estende anche al teatro, dove si esibisce in musical di successo come “La febbre del sabato sera”, “Tango d’amore”, “Tutto questo danzando” e “Historia Tango Nuevo ai confini del jazz”. Di recente, ha dimostrato il suo talento partecipando come concorrente al talent show “Il cantante mascherato“, dove ha ottenuto la vittoria, e all’Isola, dove gioca con l’intento di vincere.

Chi è Tonia Romano

Trentaseienne, porta con sé le radici di una nascita avellinese, arricchita dall’eredità culturale dei genitori napoletani. La sua infanzia è trascorsa tra le vie di un piccolo borgo fino all’età di cinque anni. A diciotto anni, ha intrapreso un cammino non convenzionale: si è unita all’esercito e successivamente ha abbracciato la professione di vigile del fuoco, rompendo barriere e affrontando sfide legate ai pregiudizi di genere. Tonia è un esempio di determinazione e coraggio. Madre devota e un po’ selvaggia, dedica ogni momento della sua vita ai suoi due figli, offrendo loro amore e sostegno incondizionato. Considera l’isola un’opportunità unica per riscoprire sé stessa e riaffermare il suo valore come donna, pronta ad affrontare e superare una nuova sfida.

Chi è Aras Senol

Trentenne, si distingue sia come attore che come ex atleta originario della Turchia. Il pubblico italiano lo ha accolto con entusiasmo grazie alla sua performance nel ruolo di Çetin nella serie di culto “Terra amara”. Prima di dedicarsi alla recitazione, Aras ha brillato come campione di nuoto rappresentando la sua nazione a livello internazionale. La sua decisione di studiare recitazione nasce dal desiderio di coltivare la sua passione più autentica. Attraverso la partecipazione al programma “L’Isola”, Aras coglie l’opportunità di condividere la sua storia e il suo carattere con l’Italia, paese che ama profondamente e dove aspira a stabilirsi.

Chi è Edoardo Stoppa

54 anni, è una figura notevolmente riconosciuta nel panorama televisivo, con un forte impegno per la tutela dell’ambiente e la protezione degli animali. Dal 2007, condivide la sua vita con la modella e showgirl brasiliana Juliana Moreira, con cui ha due figli, Lua e Sol. La sua popolarità è cresciuta inizialmente grazie al suo lavoro con National Geographic e successivamente con partecipazioni a Striscia la notizia. Edoardo ha anche contribuito come inviato al programma “Ogni mattina”, dove ha proseguito il suo lavoro di sensibilizzazione su tematiche legate agli animali e all’ecosostenibilità, ed è attualmente coinvolto con Avenir Factory in iniziative di divulgazione sulla sostenibilità. Il suo impegno è stato riconosciuto anche a livello istituzionale, ricevendo una medaglia al valore dal Ministero della Salute, conferita dal Presidente della Repubblica. Autore di due libri, “Per fortuna che ci sei” e “Quattro zampe e un amore”, è inoltre un appassionato di sport estremi e arti marziali, sempre alla ricerca di nuove sfide e stimoli, come dimostra il suo interesse per l’avventura dell’Isola.

Chi è Marina Suma

Celebre attrice italiana, è nata 64 anni fa nel quartiere Vomero di Napoli, frutto dell’unione di una madre napoletana e di un padre siciliano. Fin da giovanissima, Marina ha nutrito una profonda passione per il cinema, passione che l’ha vista debuttare e brillare nella pellicola “Le occasioni di Rosa” del 1981, ottenendo riconoscimenti che hanno pavimentato la sua strada verso il successo. Il suo talento e la sua presenza magnetica l’hanno resa una delle stelle più luminose degli anni ’80, grazie anche alla memorabile partecipazione nel film “Sapore di mare” di Carlo Vanzina. Questo successo ha aperto le porte a una serie di collaborazioni con celebri attori comici come Verdone, Calà, Pozzetto e Greggio, consolidando il suo status di icona cinematografica. Oltre alla sua carriera, Marina ha sempre coltivato un legame speciale con l’isola di Salina, un luogo che sin da bambina ha esplorato imparando a pescare e godendo della sua solitudine e della natura incontaminata. Questa sua affinità con la vita isolana e il suo spirito libero e avventuroso l’hanno resa perfettamente attrezzata per affrontare e superare le sfide della vita.

Chi è Alvina Verecondi Scortecci

34 anni, incarna perfettamente lo spirito di una donna ironica, intraprendente e solare. Titolare di una laurea in Giurisprudenza conseguita a Padova, Alvina ha arricchito il suo percorso professionale vivendo a New York prima di diventare una brillante avvocato penalista. Oggi vive a Colle Umberto, dove, insieme alla madre, porta avanti la tradizione familiare gestendo una struttura ricettiva all’interno della loro storica villa nobiliare. La sua vita è un perfetto bilanciamento tra l’amore per la comodità e la spinta costante a superare i propri limiti, come dimostrano i suoi viaggi, che spaziano da lussuose vacanze in yacht a avventure con lo zaino in spalla. Oltre al diritto, Alvina ha una passione per il mondo della moda, collaborando attualmente con un noto marchio a Milano.

Chi è Valentina Vezzali

Celebrata icona dello sport con 50 anni di vita, incarna la grandezza nel mondo della scherma. Titolata come la schermitrice più decorata di sempre, detiene il primato tra gli atleti italiani per il numero di riconoscimenti internazionali accumulati, raggiungendo la cifra impressionante di 56 medaglie. La sua carriera olimpica è stata costellata di trionfi, partecipando a cinque edizioni dei Giochi e portando a casa 9 medaglie in altrettante competizioni: 3 d’oro, 1 d’argento e 1 di bronzo conquistati individualmente, oltre a 3 ori e 1 bronzo vinti con la squadra. È stata l’orgogliosa portabandiera dell’Italia durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra. La sua eccellenza si estende anche alle competizioni di Coppa del Mondo di fioretto, dove ha trionfato per 11 volte accumulando 79 vittorie, e ai campionati italiani, dove ha ottenuto 30 titoli. Vezzali si distingue come l’unica schermitrice, a prescindere dal genere, ad aver ottenuto ogni possibile trofeo nel suo campo. La sua partecipazione alla quinta edizione di “Ballando con le stelle” nel 2009 mette in luce la sua versatilità e spirito competitivo. Dotata di una tenacia e una competitività senza pari, si preannuncia come una leader indiscussa; tuttavia, è pronta anche a mostrare il suo lato più sensibile al pubblico.

Chi è Maite Yanes

All’età di 34 anni, ha già lasciato il segno nel mondo dello spettacolo grazie alla sua versatilità come modella, ballerina e attrice. Nata in Spagna da radici cubane, Maite ha iniziato a danzare con il primo corpo di ballo del paese quando aveva solo 8 anni. Durante la sua adolescenza, ha ampliato le sue esperienze artistiche partecipando a produzioni musicali di grande rilievo in Spagna, tra cui “Grease”, “Flash Dance” e un tributo ai Beatles. A 17 anni, la sua carriera ha preso una svolta internazionale quando si è trasferita a Milano, diventando presto un volto noto nelle sfilate dei più celebrati stilisti. Non contenta di fermarsi qui, Maite ha continuato a perfezionare la sua arte della danza, studiando sia a Milano che presso rinomati istituti a New York come il Peridance e il Broadway Dance Center. Il suo talento l’ha vista esibirsi accanto a celebrità di fama mondiale come Aluna, George e Skin dei Skunk Anansie, così come con artisti del calibro nazionale di Gue Pequeño. La sua poliedricità artistica l’ha portata anche sul piccolo e grande schermo, partecipando a serie acclamate come “1994” e nel 2022 al cinema nel film “Il sesso degli angeli” diretto da Leonardo Pieraccioni. Nonostante la sua innata sensualità, Maite cela un animo da vera guerriera, una qualità che la rende un’avversaria da non sottovalutare, in particolare nel contesto competitivo in cui si trova adesso.

Chi è Greta Zuccarello

Ventottenne, ha iniziato a distinguersi nel mondo della danza all’età di 14 anni, quando ha vinto un concorso presso l’Opus Ballet di Firenze. Questo successo le ha aperto le porte a una borsa di studio per un corso di danza contemporanea. Il suo talento l’ha portata a trasferirsi a New York, dove ha rapidamente scalato le vette della danza diventando principal dancer per la Peridance Contemporary Dance Company. A soli 18 anni, ha ampliato il suo raggio d’azione collaborando con Victoria’s Secret per promuovere una loro linea sportiva di intimo. Attualmente, Greta è una figura di spicco nei corpi di ballo di programmi di grande successo come Ciao Darwin e Tale e quale. La sua natura competitiva e l’abitudine a eccellere la rendono una candidata che mira senza dubbio alla vetta in ogni sfida che intraprende, inclusa l’Isola.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024 sta per cominciare. Tutti gli aggiornamenti e le novità sui concorrenti, sul team di conduzione e sulle dinamiche del gioco vi aspettano su Canale 5.