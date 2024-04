Francesco Benigno è stato un fiume in piena contro l’Isola dei Famosi. In queste ore è appena trapelata la notizia dell’espulsione del concorrente dal reality show. In un primo momento, si credeva che l’attore si fosse ritirato, ma la verità è un’altra. Pare sia stata la produzione a mandarlo via a causa di comportamenti che hanno violato il regolamento del programma. Francesco, però, una volta tornato in hotel, ha deciso di sbugiardare lo staff raccontando tutta la verità su quanto accaduto, naturalmente, la sua verità.

Francesco Benigno smaschera gli autori dell’Isola dei Famosi: cosa sarebbe successo davvero

Poco dopo la notizia dell’espulsione di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi, l’ex naufrago si è sfogato sui social. Mediante un video, pubblicato sul suo account Instagram, Francesco ha detto delle cose molto forti e gravi contro la produzione del programma. Innanzitutto, l’attore ci ha tenuto a chiarire di non essersi mai ritirato, ma di essere stato prelevato contro la sua volontà dall’Isola. A seguito di una lite con Artur Dainese, infatti, gli autori gli avrebbero chiesto di seguirlo per potergli parlare.

Una volta giunti in hotel, poi, pare abbiano detto a Francesco che i piani alti di Mediaset avessero deciso di squalificarlo dal programma per aver assunto dei comportamenti che hanno violato il regolamento della trasmissione. Lui ha chiesto di vedere i filmati in questione, ma la produzione glielo avrebbe negato. In seguito, poi, Francesco ha raccontato di essere stato “corrotto” dagli autori, i quali gli avrebbero offerto del denaro in cambio del suo silenzio. Alcuni membri dello staff gli avrebbero addirittura chiesto di registrare un video finto in cui annunciava di essersi ritirato volutamente e di non essere stato squalificato. Lui, però, si sarebbe rifiutato e avrebbe deciso di svelare tutto.

Le “minacce” e l’appello di Francesco al pubblico

Nel corso del video in questione, poi, Francesco Benigno ha detto anche altro. Notando la sua ostilità, la produzione lo avrebbe addirittura “minacciato” invitandolo a prendere subito un aereo per l’Italia, altrimenti il tutto sarebbe stato a sue spese. Al momento, però, lui si trova ancora in Honduras in cerca di capire quali siano i reali motivi celati dietro questa decisione improvvisa, in quanto crede di non aver fatto nulla di male.

Allo scopo di avvalorare la sua tesi, Francesco ha chiesto allo staff del programma di mandare in onda questi presunti filmati compromettenti, in modo da rendere il pubblico partecipe di tutto. Infine, poi, Benigno ha lanciato un appello a tutti i telespettatori. L’attore ha chiesto al pubblico, che è sovrano, di fare qualcosa per consentirgli di dire la sua in diretta dopo quanto accaduto. Inoltre, ha detto che la decisione di squalificarlo o meno dovrebbe spettare proprio ai telespettatori che, dopo aver preso visione di questi filmati volti ad immortalare i comportamenti scorretti di Francesco, dovrebbero decidere se permettergli di rimanere oppure no. Il condizionale in tutta questa vicenda naturalmente è d’obbligo, in quanto questa è la versione dei fatti di Benigno. Ci sarà un confronto tra gli autori e l’ex naufrago in grado di fare luce sulla faccenda o tutto verrà “insabbiato”?