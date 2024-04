L’esperienza di Francesco Benigno all’Isola dei Famosi si è conclusa. Ad annunciarlo è stata Elenoire Casalegno nel corso del daytime di oggi del reality show su Canale 5. Dopo aver mandato in onda quanto accaduto in queste ultime ore, l’inviata ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti spiazzati. Ecco cosa è successo.

Francesco Benigno costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi: l’annuncio

Francesco Benigno è durato all’Isola dei Famosi meno di una settimana. Il concorrente, infatti, quest’oggi ha dovuto abbandonare il reality show in maniera definitiva. A dare delucidazioni in merito è stata Elenoire Casalegno, la quale ha concluso il daytime dando un aggiornamento sul televoto. Esso, infatti, è stato chiuso e poi subito riaperto senza Francesco, in quanto il protagonista ha dovuto lasciare l’Isola.

Al momento non sono stati dati aggiornamenti in merito a cosa sia accaduto all’attore. Tuttavia, nel corso della scorsa puntata del programma, il naufrago aveva avvertito un malore, per cui si era allontanato temporaneamente. La situazione sembrava essere rientrata, sta di fatto che, in seguito, il protagonista era tornato insieme agli altri concorrenti. Che la sua uscita di scena improvvisa e inaspettata sia dovuta proprio a questo?

Pietro e Daniele contro i naufraghi: Fanelli fa una protesta

Nell’attesa di avere maggiori aggiornamenti in merito a quanto accaduto a Francesco, nelle ultime ore all’Isola dei Famosi c’è stata una protesta da parte di Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi. I due si sono coalizzati contro il resto del gruppo ed hanno iniziato a “scioperare”. Nel dettaglio, hanno deciso di non collaborare in nulla sull’isola, e di rimettersi alla bontà dei suoi compagni d’avventura, i quali potranno decidere se condividere ugualmente del cibo con loro oppure no.

La loro scelta ha generato molto sgomento ma, almeno in questa prima fase, i concorrenti hanno deciso di dare anche a loro la razione giornaliera di riso. Successivamente, poi, si è aperta una lite piuttosto accesa, durante la quale Pietro ha dato di matto. Il ragazzo si è rifiutato di mangiare ed ha detto che, d’ora in avanti, si comporterà come un vero naufrago. Per protestare contro le accuse del gruppo, infatti, ha gettato in mare i suoi pochissimi effetti personali, compreso lo spazzolino, ed ha ammesso di voler portare a termine questa esperienza senza l’aiuto di niente e di nessuno.