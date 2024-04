Gli spoiler settimanali di Uomini e Donne rivelano che non mancheranno i momenti particolarmente concitati, sia al Trono Classico sia a quello Over. Per quanto riguarda il primo, al centro del dibattito ci sarà soprattutto Ida Platano. Tra gli Over, invece, saranno tante le dinamiche che verranno affrontate. Ecco tutto quello che succederà.

Ida Platano non lascia più il Trono di UeD, poi Mario fa una scenata

Nel corso delle puntate di Uomini e Donne che verranno trasmesse nel corso di questi giorni, vedremo che Ida Platano si troverà a fare i conti con delle faccende piuttosto interessanti. Dopo aver paventato l’ipotesi di abbandonare il Trono, i suoi corteggiatori si daranno da fare per riconquistarla. Pierpaolo andrà da lei a farle una sorpresa, cosa che la renderà particolarmente felice, mentre Mario deciderà di raggiungerla subito dopo la scorsa registrazione. I due, in un primo momento, discuteranno, ma poi faranno la pace e tornerà il sereno. Ida, così, deciderà di non andare più via.

La tregua, però, durerà solo per poco tempo. In seguito, infatti, la dama deciderà di portare in esterna solamente Pierpaolo, con il quale si troverà particolarmente bene. Questo farà infuriare Mario che, infatti, sbotterà in studio. Il corteggiatore deciderà di andare via dicendo di non poter più corteggiare una donna che si comporta così. Successivamente, poi, rientrerà e chiederà a Maria De Filippi di porre due sedie a centro studio. In tale occasione, farà una dichiarazione d’amore a Ida in cui le dirà di essersi innamorato di lei. Tina Cipollari, come sempre, non gli crederà, sta di fatto che lo attaccherà. Dopo un po’ di titubanze, alla fine, Ida deciderà di credergli, sta di fatto che i due balleranno insieme e lui non andrà più via.

In merito a Daniele Paudice, invece, il ragazzo è rimasto solo con due corteggiatrici, dato che Valery ha deciso di andare via nella scorsa puntata. A tal riguardo, uscirà sia con Gaia sia con Marika e entrambe le esterne saranno piuttosto piacevoli. Per il momento, però, sarò difficile riuscire a capire per chi abbia una preferenza il Tronista.

Liti, addii, ritorni e momenti concitati al Trono Over di Uomini e Donne

Passando a quanto accadrà al Trono Over di Uomini e Donne, invece, anche in questa circostanza non mancheranno i colpi di scena. Innanzitutto vedremo che Maura e Gianluca lasceranno la trasmissione insieme in quanto presi l’uno dall’altra. A fronte di una coppia che andrà via, ci sarà un ritorno. Asmaa Fares, infatti, tornerà a sedere nel parterre femminile per mettersi in gioco. Tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta ci sarà una discussione molto accesa.

Marcello Messina chiederà di poter conoscere una ragazza che, precedentemente, era venuta per Mario Verona. Costui uscirà con Monica e Ylenia, ma bacerà solo la seconda. Inoltre, per lui arriveranno altre due ragazze nuove, ma lui deciderà di non tenerle e di concentrarsi unicamente su quelle che sta già frequentando. Salvatore uscirà con Ida, Alessia e Tiziana e, specie quest’ultima, sarà presa molto di mira da Tina Cipollari. Aurora Tropea e Federico, infine, chiuderanno la loro conoscenza, cosa che solleverà non poche polemiche specie negli opinionisti.