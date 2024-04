Nella puntata dellì11 aprile di Uomini e Donne c’è stato un blocco molto lungo dedicato a Ida Platano. La donna ha deciso di non fare esterne in quanto è stanca di elemosinare le attenzioni dei suoi corteggiatori. In men che non si dica, poi, la situazione è degenerata. Ecco cosa è successo.

Ida Platano lascia a casa i corteggiatori e scoppiano liti

Maria De Filippi ha dato il via alla puntata di oggi di Uomini e Donne chiedendo a Ida Platano come mai non avesse voluto fare esterne. La tronista ha subito colto la palla al balzo dicendo di essere stanca di essere sempre lei a cercare i due corteggiatori. Per tale motivo, ha deciso di non portare nessuno in esterna, nella speranza che loro facessero un passo nei suoi riguardi.

Notando che nessuno dei due avesse fatto nulla, la donna ha ammesso di essere particolarmente delusa, specie da Pierpaolo. Quest’ultimo ha subito preso la parola dicendo di essere arrabbiato in quanto sente che la donna sia più presa da Mario. Quando litiga con lui, infatti, cambia anche atteggiamento nei suoi riguardi. Il cavaliere ha rivelato di sentirsi un po’ il tappabuchi, cosa che non gli sta affatto bene.

Ida vuole andare via, i presenti la trattengono, l’intervento della redazione

In seguito, anche Mario Cusitore ha risposto dicendo che credeva che dovesse essere Ida a scegliere con chi uscire. La Platano ha voluto sapere se i due ragazzi avessero chiesto di lei in questi giorni, così è intervenuto un membro dello staff, il quale ha detto che Pierpaolo ha chiesto, mentre Mario no. Dinanzi queste parole, a Ida sono cadute le braccia, sta di fatto che ha fatto per alzarsi dicendo di voler abbandonare il Trono. Gli opinionisti hanno provato a farla ragionare dicendole che avrebbe potuto attendere l’arrivo di altri corteggiatori.

Ida, però, è apparsa alquanto risoluta, sta di fatto che si è alzata e si è diretta verso Maria per salutarla. Anche quest’ultima l’ha trattenuta dicendole che sarebbe stato più opportuno rifletterci su e, magari, decidere di andare via al termine della puntata. Il blocco ha indispettito non poco il pubblico da casa che, ormai, sta assistendo a scene analoghe da giorni. In tanti, infatti, si sono chiesti per quale ragione i presenti stessero facendo di tutto per trattenere Ida quando, in realtà, sarebbe stato meglio chiudere questo Trono.

Nel tentativo di salvare la situazione all’ultimo, dopo svariate esortazioni da parte dei presenti, Pierpaolo si è alzato ed ha chiesto ad Ida di ballare per stemperare la tensione. Lei ha accettato e si è un po’ rasserenata. Al termine del ballo, poi, la donna ha deciso di rimanere. La redazione è intervenuta nuovamente spezzando una lancia in favore di Mario e dicendo che ieri sperava di uscire con la donna, sta di fatto che si era preparato anche un abito elegante. Questo, però, non è bastato a distendere l’umore di Ida nei suoi riguardi. Dopo un po’ di tempo, poi, anche Mario ha chiesto a Ida di ballare, e lei ha accettato.