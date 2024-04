La puntata del 12 aprile di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Renata e Gianni. I due hanno avuto degli screzi, che hanno portato la donna a dire delle cose piuttosto private sul conto di lui. Successivamente, poi, si è passati anche ad altre dinamiche. Ecco cosa è successo.

Scontro tra Renata e Gianni a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Renata e Gianni si sono accomodati al centro studio per raccontare come stesse procedendo la loro conoscenza. Purtroppo la scorsa sera ci sono stati dei disguidi. Il cavaliere, infatti, mentre era a cena con la donna, ha ricevuto una telefonata da una donna che conosceva da molto tempo. La persona in questione, trovandosi nei paraggi, gli ha chiesto se potesse passare a salutarlo.

Renata si è infastidita, sta di fatto che ha “minacciato” il cavaliere di raccontare tutto alla redazione. Lui, per convincerla a non farlo, le ha detto che le avrebbe comprato un vestito molto costoso. Questa confessione, ovviamente, ha creato molto clamore, ma alla fine Gianni si è giustificato dicendo che stesse scherzando, dato che è solito fare tante battute. Ad ogni modo, Renata è apparsa molto titubante nei suoi riguardi, al punto da valutare l’idea di chiudere, anche perché reputa il cavaliere troppo precipitoso nelle esternazioni, e abbastanza immaturo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Marcello chiude con Tiziana, Ernesto provoca Marianna, Valery va via

Spazio poi a Marcello Messina e Tiziana Riccardi. Nel cavaliere, purtroppo, non è scattato quel qualcosa in più, sta di fatto che, alla fine, hanno deciso di interrompere la frequentazione. In seguito c’è stata una discussione tra Marcello e la sua ex Jasna Amodei. Situazione del tutto diversa quella tra Ernesto Russo e Marianna. Il cavaliere, infatti, si è mostrato sin da subito particolarmente passionale. La conversazione, tra i due, infatti, è stata piuttosto spinta.

Marianna ed Ernesto hanno iniziato a conoscersi! Secondo voi come proseguirà tra di loro?#UominieDonne pic.twitter.com/VGYxmqBPAg — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 12, 2024

Passando al Trono Classico, invece, nella puntata di oggi si è parlato di Daniele Paudice. Valery ha subito preso la parola dicendo di essere stanca di perdere il tempo. Il tronista le promette sempre di portarla in esterna ma, alla fine, non lo fa mai. La ragazza ha paventato la possibilità di andare via, ma prima ha voluto vedere l’esterna tra Daniele e Marika, la quale è andata piuttosto bene. Dopo un primo scontro, infatti, i due hanno fatto la pace. Gaia ha commentato l’esterna dicendo di avere la sensazione che al tronista piaccia più Marika, ma lui ha provato a smentire. Dinanzi questo dibattito, Valery si è sentita esclusa ancora una volta ed ha preso la decisione di andare via.