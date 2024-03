Il Motomondiale 2024 si avvia con il Grande Premio del Qatar a Lusail. All’orizzonte c’è un’esperienza motociclistica emozionante, da seguire in diretta su Sky e in differita su TV8. Francesco Bagnaia e la sua Ducati saranno di nuovo il team da battere, o ci sarà spazio per altri sfidanti?

MotoGP Lusail 2024: gli orari TV su Sky e TV8

La prima tappa del MotoGP 2024, il GP del Qatar a Lusail, sarà trasmessa alle ora 18.00 in diretta su Sky e in differita alle 21.45 su TV8. I riflettori si accendono sulla corsa mediorientale, la prima stagionale notturna, dove si scopre se Francesco Bagnaia e la Ducati sapranno confermarsi come il pilota e la moto da battere o se ci saranno sorprese con l’affacciarsi di nuovi protagonisti.

L’itinerario presenta una prima curva particolarmente difficoltosa e fa da cornice ad un evento dove la vittoria è tradizionalmente prestigiosa ma sfortunatamente, dal 2015 a oggi, è accompagnata da un curioso malocchio: chi vince questo Grand Prix non conquista il titolo di Campione del Mondo. Il circuito di Lusail si snoda per 5,38 km lungo i quali verranno svolti 22 giri.

Pronostici per il GP del Qatar 2024

È Francesco Bagnaia a destare le aspettative più alte: nonostante non abbia ancora vinto a Lusail nella classe regina, il campione del mondo in carica sembra avere tutte le carte in regola per aver successo nel GP del Qatar. In “seconda posizione” segue Johann Zarco, dotato di una nuova moto, che lo scorso anno ha ottenuto una vittoria e una seconda piazza nelle ultime cinque gare della MotoGP.