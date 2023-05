Con la puntata di ieri sera, andata in onda su Sky Uno, si è conclusa anche questa edizione di Pechino Express. È stata un’avventura emozionante che, per tutte le tappe, ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Le rivalità tra i concorrenti, però, in alcune occasioni, si sono trasformate in vero e proprio astio. Questo è il caso di Barbara Prezia che, dopo essersi classificata al terzo posto insieme a Carolina Stramare, non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina a Federica Pellegrini.

Pechino Express 2023, Barbara Prezia contro Federica Pellegrini: “Inquadro la perdente”

Tra Federica Pellegrini e Barbara Prezia non corre buon sangue. Durante l’ultima edizione di Pechino Express, infatti, hanno avuto uno scontro molto acceso. Sembra che l’influencer non sia proprio riuscita a mandare già quanto accaduto in precedenza.

La festa di ieri sera, almeno stando allo svolgimento dei fatti, si è rivelato il terreno perfetto per una frecciatina. La donna, decisa a tenere compagnia ai fan con una diretta su Instagram, ha pronunciato una frase che non è di certo passata inosservata: “Adesso inquadro la perdente…“. Con queste parole, e con la successiva risata, ha fatto riferimento a Federica Pellegrini, posizionatasi al secondo posto grazie alla sua tenacia e a quella del marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini sotto attacco: la reazione del popolo del web

Il popolo del web non ha apprezzato molto l’esternazione di Barbara Prezia. Molti utenti, infatti, hanno fatto notare come non avesse senso insultare Federica Pellegrini quando anche lei non è riuscita a conquistare la tanto agognata vittoria. Inoltre, i toni usati non sono piaciuti affatto ai fan della nuotatrice che, già in passato, avevano dimostrato di non apprezzare molto la coppia delle Mediterranee. Per il momento, i Novelli Sposi non si sono esposti sull’accaduto ed è probabile che preferiscano di non prendere la parola.

