Chi ha vinto Pechino Express 2023? Ieri sera, giovedì 11 maggio, è andata in onda su Sky Uno la finale dell’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Dopo l’eliminazione dei Siculi in semifinale, erano rimaste tre coppie a contendersi la vittoria: gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), i Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta) e le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia). Scopriamo dunque chi sono i vincitori dell’ultima edizione di Pechino Express, per il secondo anno consecutivo trasmesso su Sky.

Chi ha vinto Pechino Express – La Via delle Indie (edizione 2023)

Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono i vincitori di Pechino Express 2023. La coppia degli Italo Americani ha tagliato per prima il traguardo della tappa finale del viaggio di quest’anno, conclusosi nel sito archeologico dell’ex capitale dell’Impero Khmer. “Non sono mai stato primo in una gara, per me arrivare primo è tanta roba. Sono super felice”, il commento a caldo dell’ex giudice di Masterchef Italia, che si è stretto in un lungo abbraccio con il compagno di avventura Andrea Belfiore dopo l’annuncio dei due conduttori.

Secondi Federica Pellegrini e Matteo Giunta: fino all’ultimo la coppia dei Novelli Sposi ha insidiato gli Italo Americani per il successo finale, ma alla fine si sono dovuti arrendere ai vincitori di quest’anno. È stata un’avventura comunque ricca di soddisfazioni per entrambi, sia per la campionessa di nuoto italiana che per il suo marito, alla loro prima esperienza televisiva insieme dopo il matrimonio da favola celebrato a Venezia nel mese di agosto dello scorso anno.

Terze Carolina Stramare e Barbara Prezia, che insieme formavano la coppia delle Mediterranee. Durante il percorso che le ha condotte alla tappa finale dell’edizione 2023, Carolina e Barbara si sono attirate le antipatie di più coppie, su tutte quelle dei Siculi e dei Novelli Sposi. Sognavano di vincere, inutile negarlo, alla fine però si sono dovute accontentare di un onorabilissimo terzo posto, seguendo lo stesso destino di Helena Prestes e Nikita Pelizon (almeno in tanti sul web hanno sottolineato le similitudini del loro percorso).

Ricapitolando, dunque, la coppia degli Italo Americani composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore ha vinto Pechino Express 2023. Al secondo posto i Novelli Sposi, con Federica Pellegrini e Matteo Giunta che hanno preceduto sul traguardo la coppia delle Mediterranee formata da Carolina Stramare e Barbara Prezia. Gli abbonati a Sky potranno rivedere la finale di ieri in replica su Sky Uno seguendo la normale programmazione indicata nel nostro approfondimento qui sotto, così come tutti coloro che hanno sottoscritto il Pass Cinema & Entertainment di NOW.

Crediti immagine di copertina: pechinoexpress.sky.it