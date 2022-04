Domenica 10 aprile si correrà l’Amstel Gold Race 2022, la classica di ciclismo olandese giunta alla sua 56esima edizione. La passata edizione vide il trionfo del corridore belga Wout Van Aert, vincitore in volata sul britannico Thomas Pidcock e sul tedesco Maximilian Schachmann. Con il successo dello scorso anno, il Belgio sale a 14 affermazioni nella classica delle Ardenne, a sole quattro lunghezze dai Paesi Bassi, primi nell’albo d’oro con 18 vittorie (Italia terza a quota 7 successi). Nelle ultime dieci edizioni il Belgio ha fatto la voce grossa con ben cinque vittorie, di cui quattro portano la firma del campione di ciclismo Philippe Gilbert (a un solo successo dall’olandese Jan Raas, che con cinque primi posti detiene il record di vittorie).

Di seguito le informazioni su dove vedere l’Amstel Gold Race 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere l’Amstel Gold Race 2022 in TV

La classica di ciclismo Amstel Gold Race 2022 sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport + ed Eurosport 1, canale 210 di Sky. Il collegamento con la corsa inizierà alle ore 14:15 su entrambi i canali.

Nella startlist della “classica della Birra” anche i vincitori delle prime due classiche Monumento di questa stagione: Mathieu van der Poel e Matej Mohoric. L’olandese della Alpecin-Fenix si è concesso il bis al Giro delle Fiandre, dopo la vittoria conseguita sulle stesse strade nel 2020, mentre lo sloveno del team Bahrain Victorious ha conquistato a sorpresa il successo nell’ultima edizione della Milano-Sanremo.

Tra i favoriti impossibile non citare anche il britannico Thomas Pidcock: il classe 1999 della Ineos è uno dei maggiori talenti della nuova generazione, come dimostra il suo palmares già ricco di trionfi nonostante la giovane età. Campione olimpico di mountain bike, lo scorso anno riuscì nell’impresa di conquistare la Freccia del Brabante nonostante fossero trascorsi soltanto pochi mesi dal suo passaggio tra i professionisti.

Le speranze azzurre sono riposte in gran parte su Alberto Bettiol, corridore della EF. Il vincitore dell’edizione 2019 del Giro delle Fiandre figura regolarmente nella lista dei partecipanti all’Amstel Gold Race insieme ai suoi compagni di squadra Hundahl, Nielsen, Powless, Shaw, Julius e Marijn Van Den Berg.

Dove vedere l’Amstel Gold Race 2022 in streaming

Lo streaming dell’edizione 2022 dell’Amstel Gold Race sarà visibile su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN e TIMVISION. La piattaforma online RaiPlay offre il live streaming gratuito della corsa.

Nell’elenco dei dispositivi su cui è possibile seguire lo streaming della classica olandese si annoverano Smart TV, set-top box, computer, smartphone e tablet.

Percorso Amstel Gold Race 2022

Il percorso dell’Amstel Gold Race 2022 misura 250 km. La partenza della corsa è prevista da Maastricht, mentre il traguardo finale è fissato a Valkenburg. Anche quest’anno i corridori dovranno affrontare tre volte il temibile Cauberg, l’ultima quando mancheranno alla fine 24 km. Subito dopo aver completato la terza ascesa al Cauberg il gruppo entrerà in un breve circuito dove sono inclusi gli ultimi due muri di giornata, sui trentatré complessivi.

Crediti foto di copertina: account ufficiale Twitter dell’Amstel Gold Race @Amstelgoldrace