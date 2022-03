Sabato 19 marzo si correrà la Milano-Sanremo 2022, la prima Classica Monumento della stagione di quest’anno di ciclismo. Il calendario delle classiche è iniziato sabato 5 marzo con la Strade Bianche, e vedrà questa settimana un’altra prova di grande fascino come la Milano-Torino, in programma mercoledì 16 marzo. Nella passata edizione a tagliare per primo il traguardo di Sanremo fu a sorpresa il belga Jasper Stuyven del team Trek-Segafredo, che precedette in volata l’australiano Caleb Ewan e il connazionale Wout van Aert, detentore del trofeo 2020. A completare il parterre da re lo slovacco Peter Sagan (quarto) e l’olandese Mathieu van der Poel, giunto all’arrivo in quinta posizione.

Di seguito le informazioni principali su come e dove vedere la Milano-Sanremo 2022 in televisione e in streaming.

Dove vedere la Milano-Sanremo 2022 in TV

La Milano-Sanremo 2022 sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Sport, Rai Sport+ HD, oltre che su Eurosport 1, canale 210 di Sky.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dove vedere la Milano-Sanremo 2022 in streaming

Lo streaming della classicissima Milano-Sanremo 2022 sarà visibile gratis su RaiPlay, e su Eurosport Player e Discovery+. Inoltre, chi ha un abbonamento attivo con Sky, NOW, DAZN e TIMVISION può usufruire del live streaming grazie al simulcast della diretta televisiva di Eurosport 1 incluso nell’abbonamento (per i clienti DAZN e TIMVISION non devono essere passati più di dodici mesi dalla data di sottoscrizione).

RaiPlay è la piattaforma streaming gratuita di RaiPlay che ospita il simulcast della diretta televisiva dei canali Rai e un ampio catalogo di contenuti on demand per tutti coloro che vogliono rivedere la replica di un determinato evento sportivo o programma televisivo.

Sky Go è il servizio gratuito di Sky che consente di vedere e rivedere in streaming la programmazione della pay-TV inglese: è disponibile su Smart TV, computer (skygo.sky.it), smartphone e tablet. Per la visione sui dispositivi mobili è necessario scaricare l’app gratuita da Google Play Store e App Store.

NOW richiede la sottoscrizione dell’abbonamento al pass Sport al prezzo di 14,99 euro al mese (il costo può essere più basso per il primo mese o per i primi due mesi a seconda che ci sia o meno una promozione in corso). Come Sky Go, anche NOW è visibile su Smart TV, set-top box, computer (nowtv.it), smartphone e tablet. Sui device mobili occorre eseguire il download dell’app NOW.

Percorso Milano-Sanremo 2022

La 113esima edizione di quest’anno della Milano-Sanremo scatterà dal velodromo Vigorelli di Milano. Di per sé si tratta di un evento storico, visto che in nessun’altra occasione prima c’era stata l’idea di far partire la classicissima di primavera da una pista simbolo del ciclismo mondiale. Dopo la partenza, la prima asperità che i corridori dovranno affrontare sarà il Passo del Turchino, seguito dai Capi Mele, Cervo e Berto, mentre nel finale spazio alla Cipressa e al Poggio, con quest’ultimo strappo che arriverà ai 9 km dell’arrivo, posto sul tradizionale traguardo di via Roma. In totale i corridori percorreranno 293 km.