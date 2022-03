In queste ore, Clarissa Selassié ha pubblicato dei contenuti su Instagram in cui ha fatto un annuncio che ha allarmato di parecchio i fan della principessa. Nello specifico, la ragazza ha detto che sua sorella Lulù non sta affatto bene. Per tale motivo, la ragazza ha anticipato che tutte e tre le sorelle saranno un po’ assenti dai social. Vediamo cosa è successo.

L’annuncio di Clarissa sulle condizioni di salute di Lulù Selassié

Lulù Selassié non sta molto bene. Solo ieri la principessa aveva pubblicato una Instagram Storie in cui era apparsa in macchina mentre tornava finalmente a casa sua. Da quel video, però, sono intercorse 24 ore e della giovane non ci sono assolutamente più notizie. I fan, dunque, hanno cominciato a preoccuparsi e a fare delle domande. A tali quesiti ha risposto Clarissa.

Quest’ultima ha informato tutte le persone che le seguono che Lucrezia ha un problema di salute che la sta spingendo a stare lontana dai social. La giovane, però, ci ha tenuto a precisare che non si tratta di nessuna cosa grave e questo, almeno, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutte le persone che seguono le principesse.

Jessica e Manuel trincerati dietro un rigido silenzio

Clarissa, però, non ha voluto dare ulteriori spiegazioni in merito a quanto accaduto alla sorella. Anche Jessica ha deciso di adoperare la via del silenzio. La giovane in questo periodo è molto impegnata con nuovi progetti professionali, lei stessa ha dichiarato che la sua vita è molto frenetica dopo la fine del GF Vip. Dagli ultimi contenuti mostrati su Instagram, infatti, pare che la giovane sia in giro e non sia con le sue sorelle.

Per quanto riguarda Manuel Bortuzzo, infine, neppure lui si è espresso sulle condizioni di salute della sua fidanzata, ma certamente il ragazzo saprà dare tutto il suo supporto alla giovane. In una recente intervista, infatti, il nuotatore ha fatto delle inedite confessioni in merito al rapporto con la principessa. Adesso, dunque, non ci resta che attendere per avere maggiori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Lulù.