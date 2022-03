A distanza di un po’ di settimane dalla fine del GF Vip, Jessica Selassiè ha realizzato una diretta su Instagram in cui ha parlato con i fan ed ha svelato come stia procedendo la sua vita dopo la vittoria del reality show di Canale 5. La giovane, poi, ha svelato anche quelli che sono i suoi progetti futuri ed ha fatto un annuncio inatteso.

Ecco cosa sta facendo Jessica dopo la vittoria del GF Vip

Jessica Selassiè è tornata alla sua vita di tutti i giorni dopo la fine del GF Vip. La giovane ha ripreso pienamente le sue attività, sia personali sia professionali. Nel corso di una diretta Instagram con i suoi fan la giovane ha risposto a svariate domande. La prima riguarda, sicuramente, la sua vita una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia. A tal proposito, la principessa ha detto che sta facendo di tutto per recuperare il tempo perso lontano dai suoi cari.

Attualmente le giornate risultano tutte estremamente frenetiche in quanto deve destreggiarsi tra Roma, Milano e Napoli. Malgrado questo, però, trova comunque sempre il modo per trascorrere del tempo con la sua famiglia, che non ha visto per ben sei mesi. La ragazza, poi, ha anche rivelato di essere felicissima di tutto l’affetto che sta ricevendo dai suoi fan in quanto non si aspettava minimamente di ricevere tutto questo calore.

La Selassiè desidera l’amore

Poco alla volta, dunque, Jessica si sta rimettendo in pari e sta recuperando tutte quelle cose che non ha potuto fare in sei mesi di reality show. La giovane, poi, non ha potuto fare a meno di palesare, ancora una volta, il suo desiderio di trovare l’amore. A tal proposito, ha detto che sarebbe disposta anche a cambiare città per inseguire l’uomo che ama.

In merito al rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, invece, la principessa ha detto di essere estremamente felice per loro in quanto li vede molto innamorati e felici. Per quanto riguarda i suoi progetti professionali, invece, Jessica ha fatto un annuncio che ha lasciato un po’ spiazzati.

I progetti professionali in arrivo per la principessa

Nello specifico, ha detto che a breve le tre principesse avvieranno una collaborazione con un ex gieffino molto discusso, ovvero, Alex Belli. I quattro stanno lavorando ad uno shooting, che la giovane ha anticipato che sarà pazzesco.

Altro progetto importante, invece, riguarda la musica. La ragazza, infatti, ha sempre dichiarato di avere una grande passione per il canto. Tra i suoi desideri più grandi c’è appunto quello di diventare una concorrente di Tale e quale Show. Il talent show partirà con la nuova edizione il prossimo autunno e non ci resta che attendere per scoprire se, effettivamente, la giovane sarà annoverata nel cast di Carlo Conti. A tal proposito, la principessa ha detto:

“Amo la musica. Posso svelarvi che tra le tante cose in ballo c’è anche un progetto musicale. A tutti quelli che dicono che vogliono sentirmi cantare, non vi preoccupate che non vi deluderò su questo aspetto”.