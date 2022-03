Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno rilasciato un’intervista di coppia al magazine Nuovo in cui hanno parlato di come sia stata la loro prima notte insieme al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. I due, poi, si sono aperti anche sulla faccenda inerente i figli che vorrebbero avere e sui progetti futuri. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La prima notte tra Manuel e Lulù e la questione dei figli

La storia d’amore tra Manuel e Lulù sta procedendo a gonfie vele, contrariamente a quanto molti potessero immaginare. Malgrado le critiche, infatti, i due stanno continuando per la loro strada e sono andati anche a convivere. Proprio in merito a questo punto, i due hanno fatto qualche interessante confessione in merito a come hanno trascorso la loro prima notte insieme lontano dai riflettori della casa di Cinecittà.

A tal proposito, Manuel ha detto che è stata bellissima, proprio come entrambi avevano immaginato. Tra loro c’è stata passione e tanta sintonia, nonché una mole incondizionata di amore. Il giovane, poi, ha toccato anche il delicato tema inerente i figli. In particolare, ha detto che entrambi desiderano moltissimo diventare genitori. Prima di conoscere Lulù, Manuel non aveva mai pensato a questo, ma adesso le cose sono diverse, ragion per cui ha intenzione di rivolgersi a dei centri specializzati per dare luogo alla fecondazione assistita.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La convivenza e i progetti futuri di Bortuzzo e la Selassié

Questo, chiaramente, avverrà nel momento in cui entrambi decideranno sia giunta l’ora di allargare la loro famiglia. Al momento, invece, i due si stanno concentrando sulla loro relazione e la convivenza si sta rivelando estremamente gradevole. Bortuzzo, però, non ha potuto fare a meno di rivelare che Lulù ha il difetto di essere un po’ disordinata. In merito alla gelosia, invece, entrambi hanno ribadito di avere massima fiducia l’uno dell’altra, proprio per questo non creano assolutamente pretesti per essere gelosi.

In merito ai progetti futuri, invece, la Selassié sogna di diventare una cantante professionista, ma la strada chiaramente è ancora molto lunga e tortuosa. Manuel, invece, ha rivelato di avere voglia di continuare a fare televisione, quindi spera che la sua carriera decolli in questo senso. Anche i rapporti con le reciproche famiglie sono idilliaci, pertanto, i due non potrebbero assolutamente augurarsi di meglio.