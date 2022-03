Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, domenica 20 marzo 2022? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Noi (Rai 1), The Rookie (Rai 2), Che tempo che fa (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Lo Show dei record (Canale 5), Mission Impossible (Italia 1) e Zona Bianca (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti tv di ieri 20 marzo, prima serata

Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha vinto gli ascolti tv per la prima serata:

su Rai1 Noi ha conquistato 3.342.000 spettatori pari al 15.8% di share.

ha conquistato 3.342.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori con uno share del 13.2%.

ha raccolto davanti al video 2.472.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 943.000 spettatori (3.9%) e C.S.I. Vegas 677.000 spettatori (2.9%).

ha interessato 943.000 spettatori (3.9%) e 677.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Mission: Impossible – Protocollo fantasma è scelto da 920.000 spettatori (4.5%).

è scelto da 920.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:45 alle 22:17 ha incollato 2.455.000 spettatori (10.1%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:20 alle 23:55 1.443.000 spettatori (7.9%).

dalle 20:45 alle 22:17 ha incollato 2.455.000 spettatori (10.1%) e dalle 22:20 alle 23:55 1.443.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 682.000 spettatori (4.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.090.000 spettatori pari al 6.5%.

totalizza un a.m. di 682.000 spettatori (4.1%). Su La7 ha registrato 1.090.000 spettatori pari al 6.5%. Su Tv8 la differita del GP del Bahrain di Formula 1 segna 2.241.000 spettatori (10.2%).

segna 2.241.000 spettatori (10.2%). Sul Nove Stand Up – Comici in Prova è seguito da 227.000 spettatori (1%).

è seguito da 227.000 spettatori (1%). Su Iris North Country – Storia di Josey arriva a 364.000 spettatori (1.7%).

arriva a 364.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Nati stanchi è visto da 336.000 spettatori (1.4%).

è visto da 336.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium Il Cantante Mascherato è scelto da 227.000 spettatori (1.3%).

è scelto da 227.000 spettatori (1.3%). Su La5 Milionario in incognito sigla 290.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv: Access Prime Time

L’access prime time è la fascia oraria che intercorre tra la fine del telegiornale e l’inizio della prima serata. In questa fascia vi sono principalmente programmi come Striscia la Notizia, I soliti ignoti, Paperissima Sprint, Guess My Age ma anche programmi del calibro di CSI. Vediamo ora lo share dei programmi televisivi di ieri:

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 4.636.000 spettatori pari al 19.1%.

è seguito da 4.636.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.349.000 spettatori con il 13.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.313.000 spettatori (5.5%).

registra 3.349.000 spettatori con il 13.9%. Su Italia1 incolla 1.313.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.642.000 spettatori pari al 7.1%.

interessa 1.642.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.131.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.206.000 spettatori (5%) nella seconda parte.

ha radunato 1.131.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.206.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 1.100.000 spettatori (4.6%).

sigla 1.100.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 370.000 spettatori (1.6%).