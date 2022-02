Stand Up! Comici in prova annuncia l’ufficialità del suo cast. Ormai LOL ha fatto scuola in Italia, le persone – soprattutto a seguito della pandemia – hanno sempre più bisogno di ridere e divertirsi. Ecco così che arriva un nuovo programma per intrattenere i telespettatori. Un mix tra Amici e la comicità più spinta: Stand Up! Comici in prova.

Di che cosa parla Stand Up! Comici in prova?

Stand Up! Comici in prova porta in scena la formazione della comicità. I dieci concorrenti dovranno imparare dai 5 comici di professione come far ridere il pubblico. Avranno a disposizione solamente due settimane per apprendere tutti i segreti della vis comica.

Gli allievi sosteranno dei test tra la gente comune, provando a far ridere con le loro gag bambini, adolescenti e adulti, di ogni estrazione ed età. Il percorso di formazione terminerà con la possibilità di mettersi in gioco in un vero e proprio palco, dimostrando a tutti di essere diventati dei veri comici.

Stand Up! Comici in prova: il cast

Come vi avevamo già annunciato, il cast dei professori era già stato formato. Saranno: Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa. Invece grande attesa c’era per gli aspiranti comici. Se nei giorni scorsi sono stati fatti solo i nomi di Stefania Orlando e Filippo Bisciglia, ora possiamo dire chi c’è nel cast ufficiale Stand Up! Comici in prova.

Saranno dieci concorrenti che provengono da ambiti diversi, ognuno dei quali è completamente nuovo alla comicità. Ecco chi sono:

I rappresentanti del mondo dello sport sono: il nuotatore Filippo Magnini , Sara Simeoni e la personal trainer, istruttrice di fitness di fama mondiale Jill Cooper .

, e la personal trainer, istruttrice di fitness di fama mondiale . Il mondo della televisione sarà invece rappresentato dai già citati ex gieffini Filippo Bisciglia e Stefania Orlando .

e . Dal fronte della cultura abbiamo il divulgatore Alessandro Cecchi Paone e il giornalista Giampiero Mughini.

e il giornalista Dal web arriva: il commentatore YouTube di programmi trash Awed, la presentatrice del GF VIP PARTY Giulia Salemi e il tiktoker Tommaso Cassissa.

Stand Up! Comici in prova: dove andrà in onda

Manca poco alla prima di Stand Up! Comici. Infatti il programma uscirà il 6 Marzo 2022 su Discovery+ gratis per gli abbonati, ma per tutti quelli che vogliono vedere Stand Up! Comici in prova gratis e scoprire come se la caveranno i nostri vip con la comicità, devono aspettare poco perché il 13 Marzo verrà rilasciato con un appuntamento settimanale sul Nove.