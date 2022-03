Sabato 19 e domenica 20 marzo, su Canale 5, andranno in onda due nuove puntate di Verissimo. Anche questa volta, come le settimane precedenti, Silvia Toffanin accoglierà in studio gli ospiti più chiacchierati del momento.

In entrambi gli appuntamenti verrà dato tanto spazio ad alcuni degli ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, conosciuti per essere due tra i ballerini professionisti di Amici, parleranno del bambino in arrivo.

Verissimo, anticipazioni sabato 19 Marzo, tutti gli ospiti in studio

La puntata di Verissimo di domani sarà ricca di sorprese. Silvia Toffanin avrà modo di intervistare Barù, inaspettato sex symbol dell’ultima edizione del GF Vip. Il nipote ci Costantino della Gherardesca, anche grazie al suo rapporto con Jessica Selassié, è entrato velocemente nel cuore degli spettatori. Il suo percorso, però, è stato diverso da quello dei suoi compagni di avventura. Nell’appuntamento del 19 marzo avrà modo di parlare dell’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia. Come si legge sui social, la maggior parte dei suoi fan vorrebbe scoprire qualcosa in più sull’eventuale legame con Jessica. Silvia Toffanin riuscirà a farlo sbottonare? O Barù rimarrà fermo nella sua posizione?

Tra gli ex concorrenti del GF Vip ci saranno anche Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo. I due, dopo un inizio burrascoso, si sono abbandonati all’amore. Adesso che il reality è terminato, sembrano intenzionati a voler vivere la loro storia senza ostacoli. In un precedente appuntamento di Verissimo, l’atleta aveva rivelato di essere pronto per convivere con Lulù. Lo studio di Verissimo, inoltre, sarà animato anche dall’esuberanza di Giucas Casella. A detta di molti, è stato uno dei concorrenti più divertenti del GF Vip.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Tra gli ospiti in studio non passeranno inosservati Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. Qualche settimana fa, la ballerina di Amici aveva dichiarato sui social di essere incinta del primo figlio. I due potranno dare voce a tutte le emozioni di un momento tanto delicato. Sempre appartenenti al mondo della musica, ci saranno Mirko e Valerio, due famosi violinisti che, con il loro talento, sono riusciti a conquistare i Coldplay.

Silvia Toffanin parlerà a tu per tu con Anna Tatangelo. La cantante è pronta per calarsi nel ruolo di conduttrice di Scene di un matrimonio, in partenza dal 19 marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Verissimo, anticipazioni di domenica 20 marzo:

Anche l’appuntamento di domenica non deluderà le aspettative del pubblico. Questa volta sarà il turno di Jessica Selassié. La principessina, reduce della vittoria al GF Vip, avrà modo di parlare del suo percorso, soffermandosi sui momenti più intensi e su quelli più difficili. Jessica è una delle concorrenti ad aver resistito più a lungo nella casa. La ragazza, infatti, faceva parte del cast originale di settembre. Probabilmente, Silvia Toffanin cercherà anche di raccogliere qualche informazione sul suo rapporto con Barù.

Non mancheranno neanche Lulù, Clarissa e Davide Silvestri. Tanto spazio verrà dato alle storie d’amore tra Alex Belli e Delia Duran e tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

In studio ci sarà anche Ilary Blasi. La conduttrice, in attesa di tornare al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, parlerà, per la prima volta, della tanto discussa crisi con Totti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)