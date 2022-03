Sabato 12 e domenica 13 marzo, su Canale 5, andranno in onda due nuove puntate di Verissimo. Silvia Toffanin, grazie al doppio appuntamento settimanale, sta guadagnando sempre più consensi. Le sue interviste, infatti, oltre a permettere ai telespettatori di scoprire qualcosa in più sui loro beniamini, regalano serenità e divertimento.

Per il weekend sono previsti moltissimi ospiti. Tra loro saranno presenti anche le sorelle Valli che, dopo essersi fatte conoscere per via di Uomini e Donne, si sono affermate come influencer di Instagram. Verrà dato spazio anche agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip e al mondo della musica.

Verissimo, ospiti e anticipazioni del 12 marzo

La puntata di sabato 12 marzo di Verissimo sarà ricca di sorprese. Gli spettatori potranno ascoltare storie emozionanti e ricche di particolari. Silvia Toffanin, come sempre, farà del suo meglio per mettere gli ospiti a suoi agio e per aiutarli a destreggiarsi con le interviste.

Stando alle recenti anticipazioni, a varcare lo studio, saranno personalità provenienti dal mondo della recitazione, della musica e dei social. In particolare, verrà dato spazio a Tommaso Stanzani, ex concorrente di Amici e attuale fidanzato di Tommaso Zorzi e a Francesca Michelin, che ha cantato con Emma durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Di particolare interesse sarà l’intervista alle sorelle Valli. Beatrice, Ludovica ed Eleonora sono finite sotto i riflettori grazie a Uomini e Donne. Le tre si soffermeranno sulla loro complicità, ma anche sulle liti che in passato hanno rischiato di spettare il loro legame.

Verissimo, tante sorprese per la puntata di domenica 13 marzo

Anche l’appuntamento di domenica 13 marzo sarà molto emozionante. La conclusione del pomeridiano di Amici, inoltre, lascerà più spazio a Silvia Toffanin. La trasmissione, infatti, con la gioia dei fan più accaniti durerà quasi 4 ore.

In studio saranno presenti Pierpaolo Pretelli, Pierfrancesco Favino e Rula Jebreal. Inoltre, in vista della finale del GF Vip, verranno dedicati momenti preziosi anche ad alcuni ex concorrenti della casa più spiata d’Italia. Soleil Sorge, reduce da una scioccante eliminazione, Miriana Trevisan, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi avranno modo di raccontare la loro esperienza all’interno del programma, soffermandosi sulle gioie e sui dolori che hanno vissuto durante il loro percorso.