Tante emozioni e talento protagonista alla settima puntata di “Italia’s Got Talent” dove arriva anche il primo Golden Buzzer. Protagonista sempre la giuria di Frank Matano, Mara Maionchi, Elio e Federica Pellegrini, vere perle dello show in onda tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e su digitale terrestre al canale 455. Sono arrivati in finale i fratelli Holler e Kimberly Zavatta, ma vediamo cosa è accaduto nel corso della settima puntata del talent show.

A chi è stato assegnato il Golden Buzzer cumulativo?

I due fratelli Holler e Kimberly Zavatta si sono guadagnati il Golden Buzzer Cumulativo dei giudici di “Italia’s Got Talent”. La loro esibizione incredibile è stata approvata a pieni voti dai giudici che hanno deciso di mandarli direttamente in finale. Il loro numero sui pattini ha conquistato anche il pubblico! Ecco il post su Instagram:

Chi si è conquistato quattro “sì”?

Nel corso della settima puntata arrivano 4 “sì” per Marko Daza. Cileno che vive a Forlì, il ballerino di pole dance si è conquistato un posto nel panorama della danza nonostante il mancato appoggio della sua famiglia. Ad avvicinarlo a questa passione era stata una persona amata, poi improvvisamente scomparsa. Quattro “sì” poi anche per Tetiana Kundyk, acrobata professionista. La 36enne non si era più esibita da quando era diventata mamma ma ha ricominciato con “Italia’s Got Talent”! On il suo spettacolare numero di funambolismo ed equilibrismo, si conquista il successo. Anche Agostina Mendiola con Cronopia: la sua elasticità impressiona i giudici che la approvano all’unanimità.

Due esibizioni particolari che conquistano 4 “sì”

Julian Perret, che ha aperto la settima puntata di Audizioni di “Italia’s Got Talent”. Arrivato da Tolosa ha offerto al pubblico un’esibizione di trial fantastica e ha ricevuto subito 4 “sì”! Poi, Viktor con il suo maxi tributo a Fantozzi ha ricevuto lo stesso riconoscimento.

Successo sul palco per arte, lettura, dance e…bicicletta

A ricevere altri 4 “sì” è stato anche Paolo Lepore ci dimostra come la lettura aiuta a superare ogni barriera e immaginazione.

Immancabili i “sì” unanimi anche per Isabella Sophie Paruzzo, 11 anni, in scena per cantare “Emozioni” di Lucio Battisti. Particolare e apprezzata all’unanimità anche la performance di Beppe Gatto sulla sua amata bicicletta. Infine, l’esuberante, simpatico e talentuoso, Ohiole Dibua, da Baltimora, in America: con il ritmo dance di “Finesse“ di Gary Edwards, accompagnato unicamente da un’asta “magica” ottiene anche lui 4 “sì”!

Chi altro ha superato le audizioni?

Proprio al suono di “Whatever You Want”, Lodovica Comello con la sua energia travolgente, la penultima puntata di Audizioni è stata piena di sorprese. Passa l’audizione con 3 “sì” anche Marc Metral da Parigi e la sua Lisa: l’unico cane al mondo in grado di parlare in italiano e persino di cantare!

