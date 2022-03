Sabato 5 marzo, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te. Manca poco alla fine del programma e anche quest’anno Maria De Filippi si è confermata regina degli ascolti del sabato sera, con picchi oltre il 25% di share.

Il format ben collaudato negli anni è riuscito a intercettare la voglia del pubblico televisivo di commuoversi e divertirsi in un unico appuntamento. Sebbene sia lontani gli anni in cui grandissime star internazionali facevano tappa lì, complice anche l’emergenza covid, resta un appuntamento fisso per il sabato sera italiano.

C’è posta per te, ospiti penultima puntata sabato 5 Marzo

La puntata di sabato 5 marzo di C’è Posta per Te è la penultima. Tra i protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi, ci saranno Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, i due difensori della Juventus saranno testimoni di una storia emozionante e porteranno tanta gioia alla persona che riceverà questa sorpresa.

Un altro gradito ritorno nel programma è Antonino Cannavacciuolo. Il giudice di Masterchef 11 che ha incoronato la vincitrice dell’ultima edizione del cooking show, è infatti già stato ospite di Maria De Filippi. Lo chef infatti è molto amato dal pubblico per la sua bonarietà e la sua capacità di empatizzare con chi ha davanti. Anche lui sarà protagonista di una gradita sorpresa che coinvolgerà qualche amante della buona cucina.

L’appuntamento è domani sera, sabato 5 Marzo, alle ore 21.20 su Canale 5.

C’è Posta per Te, quando terminerà?

L’ultima puntata del programma di Canale 5 andrà in onda sabato 12 Marzo. Dopodiché il prime time del sabato sarà occupato dal serale di Amici, i cui allievi sono già stati selezionati. Insomma, Maria De Filippi, sarà protagonista ancora per diversi mesi, dei sabati sera italiani.