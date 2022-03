Ieri, giovedì 3 marzo, è andata in onda su Sky Uno e NOW la finale di MasterChef 11. I concorrenti rimasti in corsa per la vittoria erano Carmine Gorrasi, Lia Valetti, Tracy Eboigbodin e Christian Passeri.

Chi ha vinto MasterChef Italia 11? Qual è il podio dell’undicesima stagione? Di seguito il nome del vincitore, i primi tre classificati e il riassunto dell’ultima puntata di ieri sera del talent culinario di Sky. Spoiler: c’eravamo andati vicini…

Ecco chi ha vinto MasterChef 11

Tracy Eboigbodin ha vinto l’undicesima stagione di MasterChef Italia. La cameriera 28 enne ha battuto Carmine Gorrasi e Christian Passeri. Fuori dal podio Lia Valetti, eliminata nel primo episodio della sera conclusiva di ieri, a cui hanno preso parte due ospiti di assoluto prestigio come Andreas Caminada (ristorante “Schloss Schauenstein” in Svizzera) ed Enrico Crippa (ristorante “Piazza Duomo” ad Alba), entrambi chef tristellati.

La vittoria di MasterChef 11 consente a Tracy non solo di aggiudicarsi un montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro, ma anche di pubblicare il suo primo libro di ricette edito dalla casa editrice Baldini&Castoldi. La ragazza ha scelto di intitolare la sua prima opera “Soul Kitchen – Le mie ricette per nutrire l’anima. Ma non è finita qui, perché Tracy avrà un’ulteriore opportunità: seguire un corso di alta formazione presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Il riassunto della finale di MasterChef Italia 11

La finale di MasterChef 11 si apre con il benvenuto al primo ospite della serata, lo chef tristellato di Piazza Duomo ad Alba Enrico Crippa, chiamato a guidare i quattro concorrenti rimasti in gara nell’ultima Mystery Box della stagione. A vincere la prova, e dunque primo finalista dell’undicesima stagione, è Carmine, che rispecchia perfettamente le parole di chef Bruno Barbieri: “Questa è una delle caratteristiche fondamentali per uno chef: non avere paura di osare in cucina!”

Questa è una delle caratteristiche fondamentali per uno chef: non avere paura di osare in cucina! #MasterChefIt @SkyItalia @MasterChef_it pic.twitter.com/XJl4jkYhb8 — Bruno Barbieri (@barbierichef) March 3, 2022

Si prosegue ora con l’Invention Test. Per questa seconda prova i giudici danno il benvenuto ad Andreas Caminada, chef del ristorante Schloss Schauenstein in Svizzera, premiato con tre stelle Michelin. Al termine dell’Invention Test, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decidono che la seconda finalista di MasterChef 11 è Tracy. E tra Christian e Lia, la concorrente che deve per sempre abbandonare il sogno di vincere MasterChef è la banchiera, con Christian che raggiunge dunque gli altri due finalisti.

Con la voce spezzata, @Antoninochef consegna a Christian la sua casacca, diventando così il terzo finalista di #MasterChefIt 🧡 pic.twitter.com/txYvrvklV0 — MasterChef Italia (@MasterChef_it) March 3, 2022

La seconda parte della finale vede i tre concorrenti rimasti in gara presentare il proprio menu. Ad aprire le danze è Christian, che porta “La mia storia” in quattro portate. Il secondo menu è quello di Tracy: si intitola “L’abbraccio”. Infine è il turno di Carmine e del suo menu “La promessa”.

Alla mezzanotte ecco arrivare il verdetto finale: l’undicesimo MasterChef italiano è Tracy!

