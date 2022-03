L’ultima registrazione di Amici ha riservato tante sorprese. Il serale è vicino come non mai e gli allievi hanno dovuto dimostrare di meritarsi l’accesso. Oggi è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica 6 Marzo e non sono mancate le sorprese, ma anche le litigate! In questo appuntamento si gioca il tutto per tutto perché è l’ultima opportunità che i ragazzi hanno per dimostrare di poter accedere alla seconda fase del programma.

Intanto Mediaset manda già in onda la promo del pomeridiano di domenica 6 Marzo.

Leggi anche: Come vedere la replica di Amici 21

Le anticipazioni della puntata di domenica 6 Marzo

La presentatrice annuncia che questa sarà l’ultima occasione per gli allievi di entrare al serale. Infatti tra poche settimane inizierà la competizione. Le puntate previste per il prime time di Amici sono 9 e la gara sarà dura. Ma la registrazione riserva una grande sorpresa perché alla fine tutti gli allievi della scuola verranno ammessi al serale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La ventiduesima puntata del talent show di Maria De Filippi ha riservato alcuni graditi ritorni per i ragazzi. Infatti il giudice della gara di ballo è Kledi, l’ex ballerino della scuola. È lui a stabilire chi accederà al serale tra Leonardo, Nunzio, Christian e Alice, gli ultimi allievi di danza rimasti per accedere al serale. La sua classifica, sommata a quella degli altri tre professionisti che hanno giudicato i ballerini dà questo esito:

Alice 7.8 Christian 7.7 Leonardo 7.6 Nunzio 7

Raimondo Todaro apre una parentesi su Christian e il suo smarrimento. Confessa che quando durante la settimana voleva andarsene, l’avrebbe ammazzato perché sapeva che era un ballerino bravissimo. Infatti anche i giudici presenti gli fanno i complimenti. Ma non tutti sono così, entusiasti. Infatti Veronica Peparini e Alessandra Celentano fanno delle rimostranze perché secondo Christian non è adatto al serale, ma la presentatrice interviene e con delicatezza fa loro capire che non devono essere loro due a giudicare l’allievo.

Il rendimento di Gio Montana

Come abbiamo visto il cantautore Gio Montana era stato eliminato dalla scuola da Anna Pettinelli, ma Rudy Zerbi l’aveva recuperato con la promessa che si impegnasse al massimo per ottenere l’accesso al serale. L’ex della Sony chiede a Maria De Filippi se il ragazzo abbia effettivamente studiato giorno e notte, così viene mostrato un filmato in cui si vede l’impegno dell’allievo. Gio Montana accede al serale e finisce anche primo in una classifica.

Cristiano Malgioglio ospite di Amici

Cristiano Malgioglio per la prima volta ha giudicato le esibizioni canore degli allievi della scuola di Maria De Filippi. Per lui Luigi è straordinario, il cantante ha realizzato una performance con un mix di chitarre diverse. Invece, a sorpresa Gio Montana è finito primo nella sua classifica. Eccola:

Gio Montana 9 Luigi 8,5 Crytical 8 LDA 7,5 Calma 7-

Sissi e Crytical sono stati promossi dalle radio, dopo che hanno presentato i nuovi inediti. In particolare quello di Sissi è totalmente diverso rispetto al suo solito genere. La prova Tim è stata vinta da Alex; invece quella Oreo da Albe.

L’altro ospite della puntata è stato Michele Bravi, accolto con grande calore da Maria De Filippi.